Mocne nagranie Jakiego o aborcji. "Byłem przerażony"

W nagraniu zatytułowanym "Merytorycznie o aborcji" polityk odnosi się do wyroku Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji eugenicznej i prostuje nieprawdziwe informacje, jakie pojawiły się po ogłoszeniu tego orzeczenia.

– Nieprawdziwa jest informacja, że nie będzie badań prenatalnych, to jest oczywiste kłamstwo. Że karane będą kobiety, bo ani w poprzedniej ustawie tak nie było, ani teraz tak nie będzie wyrok. Po trzecie: całkowity zakaz aborcji – nic takiego się oczywiście nie wydarzyło – tłumaczy Jaki.

Dalej podaje dane Ministerstwa Zdrowia, z których wynika, że w 2019 r. w Polsce dokonano 1174 aborcji z powodów eugenicznych, z czego największa grupa (445) to aborcje ze względu na wykryte prawdopodobieństwo zespołu Downa lub wadami współistniejącymi.

"Bałem się to mało powiedziane"

– Jak ja się dowiedziałem, że mam mieć właśnie takie dziecko i jak przyszło już na świat, to nie będę ukrywał – bałem się to mało powiedziane. Ja byłem przerażony, tym bardziej jak słuchałem różnych lekarzy i czytałem, że dziecko prawie nie będzie chodzić, ruszać się, nic nie będzie w stanie powiedzieć – opowiada.

– Problem polega na tym, że z nic tej argumentacji się nie sprawdziło. Moje dziecko chodzi, uśmiecha się tańczy, żona twierdzi, że nawet lepiej ode mnie. Mówi, oczywiście trochę niewyraźnie, ale nie ma z tym żadnego problemu. Jest bardzo lubiany w przedszkolu – dodaje.

– Należę do tej grupy osób, które mówią, że tu obok, w tej misce, leży człowiek i trzeba go ratować, nawet jeżeli jest niepełnosprawny, ma wadę genetyczną, albo najczęściej wspomniany zespół Downa. Argument drugiej strony jest: "wyper...lać", albo "to jest moje ciało". Cz tak rzeczywiście jest? Zastanówcie się, czy świadectwem tego, że jesteśmy XXI wieku jest to, aby to dziecko z boku ratować, nawet jeżeli nie mamy siły na jego wychowanie – mówi Jaki.

