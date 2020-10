"Ku przestrodze". Jaruzelska porównuje Kaczyńskiego do... swojego ojca

– Ten wyrok jest całkowicie zgodny z konstytucją. Co więcej, w świetle konstytucji, innego wyroku w tej sprawie być nie mogło – tłumaczy wicepremier. Polityk przypomniał także, że konstytucja do której odniósł się w swoim wyroku TK, została uchwalona w połowie lat 90. XX wieku. – Została uchwalona przez parlament lat 93-97, uchwalona w 1997 r., był to parlament w którym przewagę, duża przewagę miała lewica – tłumaczył Kaczyński.

Prezes PiS odniósł się też do manifestacji lewicowych organizacji i aktywistów, którzy od kilku dni uderzają w kościół katolicki.

– Kościół może być rożnie oceniany, można być człowiekiem wierzącym albo niewierzącym. Polska zapewnia pełną tolerancję religijną, ale z całą pewnością ten depozyt moralny, który jest dzierżony przez kościół, to jedyny system moralny, który jest w Polsce powszechnie znany. Jego odrzucenie to nihilizm i ten nihilizm właśnie widzimy – mówił polityk. – Musimy bronić polskich kościołów za każdą cenę. Wzywam wszystkich członków PiS i wszystkich, którzy nas wspierają, do tego, by wzięli udział w obronie Kościoła – tłumaczył Kaczyński.

Jaruzelska przypomina wystąpienie ojca

Monika Jaruzelska, córka nieżyjącego I sekretarza Komitetu Centralnego PZPR Wojciecha Jaruzelskiego zamieściła na Facebooku zdjęcie swojego ojca. To fotografia z wystąpienia Jaruzelskiego z grudnia 1981 roku, kiedy ogłaszał Polakom wprowadzenie stanu wojennego.

"KU PRZESTRODZE... Tylko, że wtedy nie byliśmy w pełni suwerennym Państwem" – napisała.

