Wyciekła rozmowa Terleckiego z posłem PiS w Sejmie

W środę posłowie PiS złożyli w Sejmie projekt, którego celem było naprawienie błędu popełnionego dzień wcześniej podczas głosowania nad senackimi poprawkami do tzw. ustawy covidowej.

Ustawa rozszerzyła krąg beneficjantów dodatków covidowych dla pracowników służby zdrowia. PiS rozważał reasumpcję głosowania, jednak nie zgłoszono przy nim nieprawidłowości, stąd zdecydowano się na nowelizację ustawy – jeszcze przed podpisaniem jej przez prezydenta i publikacją w Dzienniku Ustaw.

Pomysł przeprowadzenia reasumpcji zasugerował wicemarszałkowi Sejmu i szefowi klubu PiS Ryszardowi Terleckiemu poseł tej partii Waldemar Andzel. Ich rozmowę zarejestrowała kamera TVN24.

Andzel: – Reasumpcję głosowania zrobić?

Terlecki: – Którego?

Andzel: – Ile podpisów? 30? (trzeba by złożyć o reasumpcję – red.).

Pracownik Sekretariatu Sejmu: – Ale to, no szef zdecyduje.

Andzel: – System rozwali cały bez tego.

Terlecki: – To znowelizujemy.

Jarosław Kaczyński, odnosząc się do poprawki Senatu, ocenił, że "to nadużycie moralne", żeby zrównywać dodatki dla osób, które udzielają porad przez telefon, nawet nie widując się z chorymi, z lekarzami, którzy są na pierwszej linii frontu.

Czytaj także:

Bąkiewicz reaguje na słowa Trzaskowskiego o Marszu Niepodległości