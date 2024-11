Rewolucja w Poczcie Polskiej – ruszają e–Doręczenia. Koniec z kolejkami?

Usługa e–Doręczeń ma sprawić, że obywatele, firmy, a także podmioty publiczne otrzymają możliwość wymiany korespondencji poprzez "wygodny i bezpieczny system doręczeń elektronicznych". Jak podkreśla resort cyfryzacji, udogodnienie stanowi "kolejny istotny krok w cyfryzacji administracji państwowej".

Zamiast tradycyjnych przesyłek – e–Doręczenia

e–Doręczenia mają stanowić elektroniczny odpowiednik tradycyjnych przesyłek listowych za potwierdzeniem odbioru. Dedykowany im system zostanie uruchomiony 1 stycznia 2025 roku. Od tego momentu większość urzędów, firm i zawodów zaufania publicznego będzie musiało umożliwić obywatelom prowadzenie korespondencji w takiej formie. Oznacza to możliwość zarówno odbierania, jak i wysyłania elektronicznych doręczeń. Osoby, które chciałby skorzystać z udogodnienia, już dziś mogą założyć skrzynkę przeznaczoną do e–Doręczeń.

"e–Doręczenia umożliwiają bezpieczną i szybką komunikację pomiędzy obywatelami i przedsiębiorcami a instytucjami publicznymi poprzez adres do doręczeń elektronicznych. Dzięki temu systemowi można zaoszczędzić czas i koszty związane z tradycyjnym przesyłaniem dokumentów" – czytamy w komunikacie Ministerstwa Cyfryzacji. Jak podkreśla resort, w praktyce oznacza to, że "wszystkie urzędowe pisma i decyzje można odbierać oraz nadawać w formie elektronicznej, bez potrzeby wizyty na poczcie, bez konieczności odbioru awizo, które trafiło do skrzynki podczas nieobecności w domu".

Nie trzeba już iść na pocztę

Nowe rozwiązanie pozwala na korespondencję osób fizycznych i przedsiębiorców z administracją publiczną za pośrednictwem komputera lub telefonu, bez potrzeby stawiania się w urzędzie.

"W pierwszym etapie taką opcję udostępni większość urzędów, firm i zawodów zaufania publicznego. Docelowo adres do doręczeń elektronicznych i obowiązek prowadzenia korespondencji w ten sposób będą miały wszystkie podmioty publiczne oraz duża grupa podmiotów niepublicznych" – informuje resort cyfryzacji. Skrzynkę do e–Doręczeń można założyć poprzez złożenie wniosku na stronie mObywatel.gov.pl.

Jak podkreśla ministerstwo, największą zaletą e–Doręczeń jest oszczędność czasu.

– Wprowadzenie w Polsce systemu e–Doręczeń to ważny krok w cyfryzacji administracji państwowej. W ten sposób przechodzimy na nowoczesną komunikację, dzięki której obywatele, firmy, jak i instytucje publiczne zaoszczędzą czas i pieniądze – podkreśla Dariusz Standerski, sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji.

