"Śmierć kliniczna". Poczta Polska planuje gigantyczną redukcję etatów

Program dobrowolnych odejść kierowany będzie do pracowników administracji, a nie listonoszy czy pracowników obsługujących klientów przy okienkach w oddziałach. Zostanie skierowany do 15 proc. załogi, czyli około 9,3 tys. osób i ruszy jeszcze w tym roku.

Osoby, które zdecydują się skorzystać z programu, otrzymają roczne wynagrodzenie w ramach odprawy. Koszt tych działań szacowany jest na 600 mln zł. Proces poprzedzą oceny pracowników, na podstawie których zostaną podjęte decyzje o zaproponowaniu danej osobie skorzystanie z programu.

Poczta Polska w stanie "śmierci klinicznej"

– Stoimy przed wyzwaniem, ja to nazwałem śmiercią kliniczną. Serce nam bije, ale musimy uruchomić procesy myślowe – powiedział prezes Poczty Polskiej Sebastian Mikosz, przedstawiając plan spółki, którego pierwszy etap określił "transformacją 1.0". – To będzie kosztowne, ale mamy tutaj wsparcie ze strony właściciela i rady nadzorczej – zaznaczył. Koszty zatrudnienia stanowią obecnie 65 proc. kosztów Poczty Polskiej ogółem.

Poczta Polska stanęła na finansowej krawędzi. Strata za pierwsze półrocze tego roku wyniosła 315 mln zł. 14 sierpnia Poczta Polska rozpoczęła procedurę wypowiedzenia zbiorowego układu pracy. Będzie on obowiązywał do końca lutego 2025 r. (wynika to z okresu wypowiedzenia). Jednocześnie będzie negocjowany nowy zbiorowy układ pracy.

"Transformacja Poczty Polskiej będzie przeprowadzana w kilku etapach. Pierwszy z nich, pod nazwą Poczta 1.0, zakłada wprowadzenie najpilniejszych zmian. Zostaną one zaimplementowane jeszcze w tym roku i obejmą m.in. obszar IT, poprawę jakości usług pocztowych, a także optymalizację zatrudnienia" – podano w komunikacie.

Prezes Poczty poinformował także, że spółka planuje zainwestować w IT około 500 mln zł w trzy lata, a inwestycje w same placówki zostaną określone po przeprowadzeniu inwentaryzacji.

Czytaj też:

Proszę, niech związki zawodowe dobiją Pocztę Polską!