"Ma w sobie głęboko zakodowaną cywilizację śmierci". Holland w swoim stylu

Jak przyznała Holland, mocno zaskoczył ją skład protestów i obecność "szczególnie ludzi tak młodych". – Przy poprzednich protestach to wyglądało inaczej (...). To ilość młodzieży, której nie widzieliśmy na ulicach polskich miast – zaznacza. Reżyser wspiera strajki kobiet. Jednocześnie przyznała, że z uwagą obserwuje jak wygląda narracja Telewizji Polskiej: – TVP czasem włączam żeby zobaczyć, jak daleko można posunąć się w manipulacji.

– Wyrosło nowe pokolenie. To te 5 lat Prawa i Sprawiedliwości i wiele lat takiej edukacji religijnej w szkołach wytworzyły świadomość nowego pokolenia, która nie mieści się w obecnych kształtach i schematach – wskazała rozmówczyni Radia Zet.

Zdaniem reżyser prezes PiS dąży do starcia i prowokuje: – Myślę, że Jarosław Kaczyński to człowiek, który ma w sobie głęboko zakodowaną cywilizację śmierci, że jest w nim coś straceńczego i że on dąży do konfliktu. Że konflikt jest jedyną sytuacją, którą on rozumie i która jest jego naturą.

– Jako 38-milionowy naród jesteśmy zakładnikami człowieka, który nie jest zupełnie zrównoważony. Zgodziliśmy się na to, żeby oddać mu pełnię władzy i jesteśmy teraz tego ofiarami – powiedziała Agnieszka Holland.

Czytaj także:

Scheuring-Wielgus do Hołowni: Jak można być takim kłamcą? StraszneCzytaj także:

Trzaskowski: Sytuacja w szpitalach jest bardzo trudna. Mamy problemy z ratowaniem życia