Rzecznik rządu: W piątek ogłoszenie decyzji w sprawie cmentarzy

Podczas czwartkowej konferencji na Stadionie Narodowym premier Mateusz Morawiecki powiedział, że w piątek rząd przedstawi informacje dotyczące m.in. dostępności cmentarzy w Dniu Wszystkich Świętych oraz zasady pracy biurowej.

Rzecznik rządu pytany w Radiu Wnet, czy możliwy jest nowy lockdown oraz o doniesienia medialne o możliwości wprowadzenia stanu wyjątkowego, odparł, że nie ma w tej chwili żadnej decyzji, co do kwestii wprowadzenia takiego stanu.

– Co do nowych obostrzeń w najbliższym okresie, to jutro pan premier będzie o tym informował i przedstawi takie ograniczenia – powiedział Müller.

Jak dodał wiele ograniczeń funkcjonuje już obecnie, w tym zawieszenie działalności lokali gastronomicznych, z wyjątkiem wydawania posiłków na wynos czy wprowadzenia nauki zdalnej w szkołach.

– Dzisiaj spotka się rządowy zespół zarządzania kryzysowego, omówi wszystkie +za+ i +przeciw+ takiej decyzji, aby np. zdecydować się na zamknięcie cmentarzy. Myślę, że dzisiaj ta dyskusja się zakończy, a jutro zostanie ogłoszona decyzja – powiedział rzecznik rządu.

