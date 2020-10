Zbliża się 1 listopada. Lubnauer ostrzega przed "wylęgarnią zarazy"

W najbliższy weekend przypada uroczystość Wszystkich Świętych. Rząd apeluje szczególnie do osób starszych, by w związku z epidemią koronawirusa pozostały w domach. Z kolei Episkopat prosi o rozłożenie wizyt na cmentarzach na pierwsze dni listopada, aby uniknąć tłumów.

Choć sytuacja epidemiologiczna cały czas się pogarsza, w Polsce od tygodnia trwają protesty przeciwko decyzji Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej. W ubiegły czwartek TK orzekł, że przerywanie ciąży ze względu na podejrzenie ciężkiej choroby lub upośledzenia płodu jest niezgodne z ustawą zasadniczą.

Była szefowa Nowoczesnej, a dziś posłanka Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Lubnauer napisała na Twitterze: "Co z 1 listopada? Komunikacja miejska w tych warunkach, szczególnie w miastach, to będzie, jak wielka wylęgarnia zarazy" – stwierdziła, oznaczając profile premiera Mateusza Morawieckiego i ministra zdrowia Adama Niedzielskiego.

W kolejnym wpisie Lubnauer opublikowała nagranie z protestu kobiet w Łodzi. "Jak zwykle pogodnie i radośnie mimo deszczu. Kilka tysięcy Łodzianek i Łodzian idzie Piotrkowską" – napisała. "To przygotowanie do wyjazdu jutro do Warszawy" – dodała, nawiązując do piątkowego marszu, która ma przejść ulicami stolicy.

