Błaszczak: Państwo Tuska się zawaliło

Unijny komisarz Janez Lenarczicz przekazał w środę, że Komisja Europejska już 10 września ostrzegała państwa Europy Środkowej przed możliwością wystąpienia powodzi. Opozycja uważa, że Donald Tusk zlekceważył ten alarm, na co mają wskazywać jego słowa z 13 września, kiedy mówił, że prognozy "nie są przesadnie alarmujące", a południowej Polsce grożą co najwyżej podtopienia i powodzie błyskawiczne.

Błaszczak: Abdykacja władzy

Szef klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Błaszczak w ostrych słowach ocenił działania rządu Donalda Tuska w zakresie zarządzania kryzysem powodziowym. Jego zdaniem, władza "abdykowała", a "państwo Tuska się zawaliło".

– Kiedy okazało się, że trzeba rządzić i nie są to przedstawienia PR-owe, to państwo Tuska się zawaliło. To ludzie muszą zastępować aparat państwowy, żeby ratować swoje mienie, swój dobytek, swoje zdrowie i życie – powiedział podczas konferencji prasowej.

Błaszczak oskarżył szefa rządu o działanie pod publiczkę, a nie realne zarządzanie kryzysem. Temu miała służyć wspólna konferencja prasowa z szefem WOŚP Jerzym Owsiakiem oraz zaplanowana na czwartek wizyta przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen we Wrocławiu.

– Do roboty, panie Tusk. Do roboty, trzeba pomagać ludziom, a nie dbać o swój wizerunek. Te zabłocone buty nie staną się symbolem rządów Donalda Tuska, tylko ta ofiara – wskazał.

Polityk opozycji jako "niewystarczającą" określił kwotę 2 mld złotych przekazaną dla powodzian i przypomniał, że kilka miesięcy temu Tusk przeznaczył z rezerwy celowej 3 mld złotych na media publiczne. Wskazał również, że PiS przygotowało własną propozycję pomocy dla poszkodowanych.

– My jesteśmy opozycją merytoryczną, w związku z tym przygotowaliśmy także pakiet „Na ratunek”, tak nazwaliśmy ustawę, która została już złożona do marszałka Hołowni. Ustawa, która przewiduje realne wsparcie dla powodzian – powiedział.

