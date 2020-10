Zła wiadomość dla biegaczy. Endomondo potwierdza zamknięcie serwisu

Endomondo Sports Tracker to jedna z najpopularniejszych aplikacji do śledzenia i rejestrowania ćwiczeń, z której korzystają miliony zarejestrowanych użytkowników. Aplikacja Endomondo integruje się także z serwisami społecznościowymi, przez co możemy podzielić się swoimi wynikami np. na Facebooku. Użytkownicy mogli również stworzyć własne trasy. To już jednak przeszłość. Właściciel poinformował, że z aplikacji Endomondo będzie można korzystać tylko do końca roku. Aplikacja Endomondo zostanie usunięta ze wszystkich sklepów, a właściciel platformy (firma Under Armour) nie będzie już oferować wsparcia technicznego ani aktualizacji.

MapMyRun zamiast Endomondo?

Dane użytkowników Endomondo znikną trzy miesiące później – 31 marca 2021 roku. Jednak bezproblemowo będzie można je pobrać do 31. stycznia 2020. Firma zachęca także do korzystania z jej drugiego produktu: aplikacji MapMyRun. Można będzie do niej przenieść nie tylko nowe treningi, ale także wcześniejsze aktywności. Użytkownicy mogą poczuć jednak pewien zawód, ponieważ stracą swoje rekordy, plany treningowe, znajomych oraz informacje profilowe czy wyzwania.

Pobranie danych z Endomondo nie jest trudne. Wystarczy po zalogowaniu się do serwisu przejść do Ustawień, a następnie sekcji Prywatność. Tam mamy opcję pobrania informacji w formie archiwum. Po jej wyborze na naszą skrzynkę mailową otrzymamy potwierdzenie przyjęcia wniosku, a po krótkim czasie trafi tam również link do archiwum z naszymi danymi.

Jednocześnie przenoszenie danych z Endomondo do MapMyRun również także nie jest trudne. Wystarczy po zalogowaniu przejść do ustawień, tam wybrać zakładkę Connect i ikonkę Map My Fitness, dbając o zaznaczenie opcji synchronizacji dotychczasowych treningów. Następnie trzeba będzie wpisać dane konta MapMyRun do którego chcemy przenieść dane i po zalogowaniu do nowej aplikacji informacje na temat naszych treningów powinny być już dostępne.

Co z płatnymi kontami Endomondo?

Endomondo podkreśla, że wszystkie płatne subskrypcje zostaną anulowane do końca listopada, ale użytkownicy, którzy je wykupili, będą mogli korzystać z funkcji premium do końca roku. Z kolei za niewykorzystany miesiąc Endomondo Premium, właściciel serwisu obiecuje zwrócić pieniądze. Ponadto nowi użytkownicy MapMyRun będą mogli liczyć na trzymiesięczny bezpłatny pakiet startowy.