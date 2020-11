Ojciec Rydzyk skomentował protesty ws. aborcji

Dyrektor Radia Maryja odniósł się do fali protestów, jaka wybuchła po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego. Przypomnijmy, że w myśl wyroku z 22 października, aborcja z powodu ciężkiego nieodwracalnego uszkodzenia płodu jest niezgodna z ustawą zasadniczą.

– Zobaczcie państwo, co się dzieje. To jest dzwonek, dzwon alarmowy. Te niby manifestacje uliczne są oczywiście manipulowane, są sterowane zwłaszcza przez tzw. media społecznościowe. Są też grupy anarchizujące w Polsce – wskazał redemtorysta i pytał: "Czy chcecie, żeby wasze dzieci w to weszły? Jak słyszę czy widzę, jak w tych rozróbach biorą udział nastolatkowie ze szkół już nawet podstawowych, średnich, pytam: gdzie są wasze dzieci, gdzie wy jesteście rodzice, dziadkowie, babcie?".

Zdaniem ojca Tadeusza Rydzyka, fakt że odbywają się protesty za aborcją bardzo źle zwiastują na przyszłość. Jego zdaniem, starość szykuje się dla rodziców bardzo nieciekawie. – Jeżeli tak są wychowywane dzieci, to one nie będą szanowały swoich rodziców. Teraz są za aborcją, ale wnet za eutanazji – dodał.