Angela Merkel zabrała głos ws. protestów w Polsce

Polską energetykę czeka głęboka transformacja. PGE do 2050 będzie zeroemisyjne

Za trzydzieści lat jako PGE planujemy ogłosić neutralność klimatyczną. To będzie oznaczało zero emisji CO2 i 100 proc. OZE dla naszych odbiorców - mówimy o zwrocie o 180 stopni w stosunku do obecnego miksu. Zrobimy to bezpiecznie i...