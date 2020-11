Prof. Horban: To nie są obostrzenia, to środki zaradcze

– Do piątku możemy się spodziewać zakażeń na poziomie bliżej 30 tysięcy. Jeżeli ta tendencja się utrzyma, to w piątek i sobotę mamy 30 tys. To niestety bardzo prawdopodobne – ocenił prof. Andrzej Horban na antenie TVP Info.

– Dzisiejsze ograniczenia lub też środki zapobiegawcze, które mają na celu zmniejszenie transmisji zakażeń. Wolę zdecydowanie ten drugi typ narracji. To nie są obostrzenia, to środki zaradcze. Jak się wydaje, są dziś bardzo niezbędne. Jak ktoś umie czytać prezentowane dane, to widać ewidentnie, że liczba zakażeń zaczęła wzrastać co tydzień o pewną liczbę. Ta liczba przekroczyła najpierw 10 tys. dziennie, potem 15 i 20, a dziś prawie 25 tys. Ponieważ jest środa, to do piątku możemy się spodziewać bliżej 30 tysięcy – mówił ekspert.

Według prof. Horbana, wirus jest w tej chwili przekazywany wszędzie i stał się łatwo transmitowalny. – Głównym celem wszystkich działań profilaktycznych jest niedopuszczenie do załamania systemu ochrony zdrowia – podkreślał członek Rządowej Rady Medycznej ds. Epidemiologicznych.

