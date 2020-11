Wiceminister kultury: Chcemy kontynuować tradycje Niepodległej

Dziś zaczynają się obchody przypadającej 11 listopada 102. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. W tym roku siłą rzeczy wszystko jest ograniczone przez pandemię. Jak w tym roku będą przebiegać te uroczystości?



Jarosław Sellin: Zacznijmy od tego, że przy okazji stulecia odzyskania niepodległości w 2018 roku wprowadziliśmy pewne nowe tradycje w obchodzeniu tego święta, które w ocenie Polaków jest najważniejszym świętem państwowym. Świętem, do którego Polacy mają najbardziej I pomimo trudnych warunków te tradycje chcemy podtrzymać.

O jakie tradycje chodzi?

Chodzi np. o wspólne śpiewanie hymnu w samo południe. W akcji można wziąć udział włączając którąś ze stacji radiowych i telewizyjnych, można też dołączyć się do akcji w internecie. Rok temu i dwa lata temu zbieraliśmy się osobiście, żeby wspólnie śpiewać. Teraz, z uwagi na pandemię, będziemy to mogli zrobić wyłącznie online. Podobnie będzie z festiwalem Niepodległa na Krakowskim Przedmieściu, wieloaspektowym – zawierającym program dla dzieci, program dla dorosłych, taniec polski. To wszystko także będzie realizowane online w pięknej scenerii Krakowskiego Przedmieścia z różnym tłem – Kordegardy, pomnika Kopernika, Uniwersytetu Warszawskiego, pomnika księcia Józefa Poniatowskiego. Będzie też wiele innych wydarzeń.

Na przykład?

Wspomnę chociażby o zaplanowanym na 8 listopada koncercie Andrzeja Kulki i jego córki Gaby Kulki, „Kulka, Paderewski, Kulka” w 160. rocznicę urodzin Ignacego Jana Paderewskiego. Koncert odbędzie się w Teatrze Polskim, z przyczyn epidemicznych transmitowany będzie online na stronie niepodległa.gov.pl oraz za pośrednictwem TVP Kultura i Polskiego Radia. A także o debacie historyków 10 listopada, dotycząca tej rocznicy i święta, też w wersji online. Z wiadomych względów wszystko musi się tak odbywać, ale zachęcamy do jak najliczniejszego uczestnictwa. Chcemy, aby te tradycje, jak wspomniane wspólne śpiewanie hymnu były kontynuowane i w kolejnych latach.

