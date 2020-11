Biden kolejnym prezydentem USA. Spurek nie do końca zadowolona

Jak wynika z wyliczeń stacji CNN i innych mediów, wygrywając w stanie Pensylwania Joe Biden zdobył wymagane 270 głosów elektorskich i pokonał Donalda Trumpa w wyborach. Jeśli informacje te się potwierdzą, Biden zostanie 46. prezydentem Stanów Zjednoczonych.

Chociaż oficjalne wyniki wyborów zostaną podane prawdopodobnie dopiero w ciągu kilku dni, to politycy z całego świata już gratulują politykowi Partii Demokratycznej.

„Trzymam stronę kobiet”

Znana z osobliwych wpisów europosłanka Zielonych Sylwia Spurek także odniosła się do doniesień na temat zwycięstwa Bidena w wyborach. Polityk nie jest jednak do końca zadowolona.

„Joe Biden zwyciężył, ale czy to będzie zmiana, czas pokaże. Natomiast to, że USA będzie miało pierwszą wiceprezydentkę, to jest już teraz prawdziwa zmiana i wielki sukces!” – tłumaczy Spurek na Twitterze.

„Bo może to ona powinna być prezydentką, już teraz? #TrzymamStronęKobiet” – dodaje polityk.