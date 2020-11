Senator PSL pisze do Trumpa: Z całym szacunkiem, nie myślał pan o tym?

W sobotę serwis CNN podał, że z nieoficjalnych danych wynika, że kandydat Demokratów na prezydenta Joe Biden wygrał wybory. Jak wynika z wyliczeń stacji, wygrywając w stanie Pensylwania Joe Biden zdobył wymagane 270 głosów elektorskich i pokonał Donalda Trumpa w wyborach.

Jeśli informacje te się potwierdzą, Biden zostanie 46. prezydentem Stanów Zjednoczonych. Urzędujący prezydent Donald Trump zapowiedział, że będzie domagał się sprawiedliwości przed sądem. Kandydat Republikanów nie uznał zwycięstwa swojego kontrkandydata.

W oświadczeniu wydanym w sobotę wieczorem, Trump zwraca uwagę, że nie podano jeszcze oficjalnych wyników wyborów. Jednocześnie prezydent zapowiada sądową walkę ws. nieprawidłowości w głosowaniu.

„Wszyscy wiemy, dlaczego Joe Biden tak bardzo się spieszy, aby nieuczciwie ogłosić się zwycięzcą i dlaczego jego sojusznicy w mediach starają się pomóc mu za wszelką cenę: nie chcą, aby prawda wyszła na jaw. Prawda jest taka, że te wybory wcale się jeszcze nie zakończyły” – podkreślił Trump w oświadczeniu.

"Nie myślał Pan o tym?"

W niedzielę Trump zamieścił na Twitterze wpis, w którym sugeruje, że wybory zostały "ukradzione".

"Uważamy, że ci ludzie to złodzieje. Wielkomiejskie grupy nacisku są skorumpowane. To były ukradzione wybory. Najlepsza sondażownia w Wielkiej Brytanii stwierdziła dziś rano, że najwyraźniej były to ukradzione wybory i że nie można sobie wyobrazić, by Biden wyprzedził Obamę w niektórych z tych stanów" – napisał Donald Trump.

Na wpis amerykańskiego polityka zareagował senator PSL, Jan Filip Libicki. W swoim tweecie zapytał Trumpa, czy nie uważa, że przegrał wybory z prostej przyczyny: Amerykanie nie byli zadowoleni z jego prezydentury.

"Z całym szacunkiem Panie Prezydencie, ale może przecież też być tak, że w niektórych stanach @JoeBiden uzyskał więcej głosów niż Barack Obama, bo dużo większej ilości ludzi, którzy tam mieszkają nie podobała się pana prezydentura. Nie myślał Pan o tym?" – napisał Libicki.

