Dworczyk: Jestem przekonany, że to nie wpłynie na nasz sojusz

– Światowi przywódcy, w tym prezydent Andrzej Duda, pogratulowali wyboru nowemu prezydentowi Stanów Zjednoczonych. Wbrew opiniom czy emocjom, które pojawiły się wśród niektórych polityków, komentatorów, jestem przekonany, że relacje polsko-amerykańskie będą rozwijały się tak samo dobrze jak do tej pory, a sojusz polsko-amerykański będzie się umacniał – mówił w radiowej Jedynce szef Kancelarii Premiera minister Michał Dworczyk.

– Jestem przekonany, że zmiana na stanowisku prezydenta Stanów Zjednoczonych nie wpłynie na sojusz i możliwości współpracy również w zakresie wojskowym, niezwykle dla nas ważnym. My jesteśmy sprawdzonym partnerem dla Amerykanów, wzajemnie traktujemy się podmiotowo, a oprócz tego to są transakcje korzystne dla obu stron – z jednej strony Polska wzmacnia swój potencjał obronny, dla amerykańskiego biznesu, sektora obronnego to jest po prostu dobra transakcja – zaznaczał.

Dworczyk odniósł się również do sprawy pomocy z Niemiec w walce z koronawirusem.

– Była deklaracja polityczna ze strony niemieckiej przekazania pomocy sprzętowej, natomiast my jesteśmy bardzo wdzięczni za empatyczną postawę naszych sąsiadów i wyrażamy podobną. Jeżeli byłaby jakaś potrzebna pomoc ze strony Polski, zawsze jesteśmy w trudnych sytuacjach gotowi też wspierać naszych partnerów za Odrą. Innych naszych sąsiadów też. Największy w historii III RP transport środków ochrony indywidualnej trafił właśnie na Białoruś z Polski – zapewnił.

