Tusk: Gdyby to było stanowisko Dudy, to byłaby katastrofa

"Joe Biden jest znany nie tylko z sympatii do Polski, ale do całego naszego regionu, dlatego spekulacje, że jego wygrana będzie oznaczać jakieś problemy dla Polski, to absurd" – mówił w "Gazecie Wyborczej" Donald Tusk.

Były premier skrytykował ostatnie wypowiedzi polityków z otoczenia prezydenta Andrzeja Dudy. "Ostatnio ze strony polityków PiS padały komentarze bardzo współbrzmiące z bardzo radykalnymi głosami ze środowiska prezydenta Trumpa, że wybory są sfałszowane" – mówił, przywołując wypowiedź szefa gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy, Krzysztofa Szczerskiego, który "pozwolił sobie na uwagę, że w USA będzie druga tura, czyli sąd".

"Nie wiem, czy to jest stanowisko prezydenta Andrzeja Dudy. To byłaby katastrofa, jeśli obaj kibicowaliby tym niekonstytucyjnym pomysłom unieważnienia demokratycznych wyborów. Nie sądzę wprawdzie, by Ameryka zadrżała z powodu tego, co oświadczył minister Szczerski. Problemem jest jednak to, co mają w głowach politycy rządzący Polską" – stwierdził Tusk.

Radził również politykom PiS, aby powstrzymali się od "niemądrych komentarzy".

Zdaniem polityka, aby przekonać do siebie USA, Polska będzie musiała dokonać rewolucyjnej zmiany w myśleniu, a, w jego ocenie, politycy PiS mogą temu nie sprostać. "Politycy PiS wydają się obecnie mentalnie zamknięci i pogubieni" – ocenił szef EPL.

Jak zaznaczył zwycięstwo Bidena wpłynie na presję wobec Polski, jeśli chodzi o zachowanie demokratycznych standardów.

