"I kościółek otwarty...". Skrzynecka żali się na obostrzenia

W ubiegłym tygodniu premier Mateusz Morawiecki w związku z aktualną sytuacją epidemiczną ogłosił wprowadzenie nowych obostrzeń. Wśród obowiązujących od minionej soboty restrykcji jest zamknięcie instytucji kultury. Oburzenie tą decyzją wyraziła za pośrednictwem mediów społecznościowych Katarzyna Skrzynecka.

"Na planie 'Na dobre i na złe' dotarła do nas właśnie informacja o ponownym całkowitym zamknięciu placówek kultury… teatrów, filharmonii, opery, sal koncertowych, galerii sztuki, kin, domów kultury, impresariatów artystycznych… Póki co, nie możemy już przyjść do swoich miejsc pracy nawet dla 25% publiczności" – napisała na Instagramie aktorka.

W jednym z komentarzy zmieszczonych pod swoim postem Skrzynecka pokusiła się o złośliwy komentarz odnośnie do faktu, że wierni wciąż mogą uczestniczyć w Mszach świetych.

"I kościółek otwarty, by tłumnie pomodlić się o niewyrzynanie w pień kultury i sztuki" – napisała.

