Kukiz do Patkowskiego: No to może pan się przebranżowi

– Są branże, które szczególnie odczują skutki koronawirusa. To im dedykujemy działania zaproponowane przez premiera. Wśród rozwiązań jest też możliwość przebranżowienia. Chodzi o to, żeby nowa forma działalności gospodarczej, którą podejmą, dawała możliwość rozwoju i zarabiania – mówił w rozmowie z TVP Info wiceminister finansów Piotr Patkowski.

Na polityk a po tych słowach spadła fala krytyku. Wyjątkowo ostro zareagował Robert Anacki, wiceprezes Porozumienia Jarosława Gowina."Zamilknij młody człowieku! Nabierz pokory do pracowników, przedsiębiorców, a o rynku zacznij się wypowiadać, jak pobrudzisz sobie ręce uczciwą pracą, zbierz doświadczenia i wróć pracować dla Polski, o ile Polska jest bliska Twojemu sercu!" – stwierdził.

Do słów Patkowskiego odniósł się również Paweł Kukiz w rozmowie z Polsat News. – Na pewno bym nie doradził tego, co doradził minister Patkowski, czyli żeby się przebranżawiać. Ale ministrowi Patkowskiemu mogę doradzić, że skoro pan jest takim zwolennikiem przebranżawiania, no to może pan się przebranżowi i da nam, panie ministrze, wszystkim przedsiębiorcom, byłem u przedsiębiorców, przykład jak się przebranżawia – mówił polityk.

Czytaj także:

Winnicki: To oznaczałoby pójście ramię w ramię z Lewicą co jest po prostu niemożliweCzytaj także:

Widmo buntu wisi nad PiS. "Rz" ujawnia nowe informacje