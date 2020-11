Budka: Kaczyński rozochocił pospolitych bandytów

Ulicami stolicy po raz kolejny przeszedł wczoraj Marsz Niepodległości. W tym roku ze względu na sytuację epidemiczną, organizatorzy wydarzenia zdecydowali się na inną niż dotychczas formułę demonstracji. Uczestnicy mieli przybyć na rondo Dmowskiego samochodami i motocyklami. Niestety, nie wszyscy dostosowali się do tej decyzji. W czasie manifestacji doszło do starć z policją oraz wywołania pożaru w jednym z mieszkań w bloku stojącym przy trasie marszu. Organizatorzy pisali o prowokacjach lewicowych bojówek.

W środę wieczorem Rafał Trzaskowski wskazał, że to Jarosław Kaczyński ponosi winę za zamieszki. "Gdzie wicepremier od bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński? W tym momencie, to na nim spoczywa pełna odpowiedzialność za dzisiejsze wydarzenia na ulicach Warszawy. To on bezpośrednio odpowiada za nadzór na służbami" – napisał na Facebooku prezydent Warszawy.

Podobną narrację przyjęli wszyscy politycy opozycji.

– To Jarosław Kaczyński i jego ludzie odpowiadają za tzw. wyrok TK, który wyciągnął na ulice i zmusił do obrony swoich podstawowych praw dziesiątki tysięcy polskich kobiet. Jednocześnie ten sam Jarosław Kaczyński rozochocił zwykłych, pospolitych bandytów, którzy na początku udawali, że będą bronić jakichś wartości, a wczoraj pokazali, o co im tak naprawdę chodzi – mówił na konferencji prasowej przewodniczący PO Borys Budka.

– Jarosław Kaczyński, gdyby miał odrobinę honoru, to podałby się dzisiaj do dymisji. Ostatnie dni pokazują, że wobec braku pomysłu na Polskę, jedyną receptą tego rządu jest pogłębianie chaosu, a chaos to brak poczucia bezpieczeństwa Polek i Polaków, brak nadziei na to, że ten kryzys się skończy. Ten chaos to de facto abdykacja organów państwa, a na to nigdy nie powinno być zgody ze strony rządzących – dodawał.

– Zamiast walczyć z bandytami, polska policja pałuje zwykłych dziennikarzy. Atakuje nie bandytów, a strzela do dziennikarzy. To jest wynikiem olbrzymiego chaosu, za którym odpowiada obecna władza – ocenił.

