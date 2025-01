Eksperci ostrzegają przed biernością rządu. Kłopoty dla milionów Polaków

Zdaniem autorów raportu, jeśli rząd nie podejmie zdecydowanych działań, za kilkanaście lat polski system emerytalny czeka katastrofa. Przeciętna emerytura osiągnie poziom minimalnego świadczenia. Przypomnijmy, że obecnie to 1780,96 zł brutto.

"Przewiduje się, że w długim terminie starzenie się społeczeństwa osłabi adekwatność polskiego publicznego systemu emerytalnego, szczególnie dla biedniejszych emerytów, kobiet i niestandardowych pracowników. Bez żadnych reform do 2050 r. średni wskaźnik świadczeń spadnie z 45 do 29 procent" – czytamy w dokumencie MFW.

Eksperci radzą podjąć "kompleksowe, wielotorowe" działania. Wśród rekomendowanych decyzji znalazły się podniesienie i zrównanie wieku emerytalnego mężczyzn i kobiet, zachęty do pracy dla emerytów czy wdrożenie minimalnego okresu składkowego.

MFW wskazuje, że koszt pozostawienia systemu emerytalnego w Polsce bez zmian do 2050 roku wyniesie około 6 punktów procentowych PKB.

Nie będzie podniesienia wieku emerytalnego

Politycy rządu Donalda Tuska zapewniają, że wiek emerytalny nie zostanie podniesiony. Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk minister stwierdziła wręcz, że "na pewno nie należy podnosić wieku emerytalnego". Zamiast tego, powinno się wprowadzać zachęty dla emerytów do dłuższego pozostania na rynku pracy.

– Całym sercem wspieram postulaty i kandydaturę Magdaleny Biejat, zgadzamy się co do tego, że trzeba dążyć, by jak najwięcej osób chciało, mogło, było w stanie pracować jak najdłużej, bo tego potrzebujemy. To da się osiągnąć poprzez wprowadzenie takiej polityki rynku pracy, która będzie zachęcała, motywowała, a nie ustawowo przymuszała osoby po przekroczeniu wieku emerytalnego do dalszej aktywności zawodowej. (...) Ja jestem za tym, żebyśmy dążyli do tego, żeby zarówno kobiety, jak i mężczyźni, pozostawali jak najdłużej aktywni na rynku pracy – powiedziała.

Zmiany w wysokości tegorocznych emerytur. Zła wiadomość dla seniorów

