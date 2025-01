Zełenski: Rosja chciała wciągnąć w wojnę kolejne państwo

Mówiąc o ogólnej sytuacji na froncie Zełenski, podkreślił, że Rosja nie ma dość sił, aby wypchnąć wojska ukraińskie z Kurszczyny.

– Dziś jest tam ponad 60 tysięcy żołnierzy rosyjskich. Ponadto było 12 tysięcy Koreańczyków z Północy, z których 4 tysiące zginęło. Strategią Putina było wciągnięcie w tę wojnę innego kraju. On podpisał umowę z Iranem, jednak nie znaleźli jeszcze pretekstu, pod którym mogliby wciągnąć [w walkę – przyp. red.] irańską armię, chociaż myślę, że w zasadzie Iran jest już zaangażowany w tę wojnę, po tym jak zaczął nas atakować swoimi dronami dalekiego zasięgu – powiedział Zełenski.

Ukraiński prezydent podkreślił, że Rosja chce zdobyć i zająć miasto Charków. Putinowi zależało też na zajęciu północy, a w szczególności na zdobyciu miasta Sumy.

– Musieliśmy dokonać uderzenia prewencyjnego na kierunku kurskim, które utworzyło strefę buforową między wojskami rosyjskimi a naszym miastem Sumy – dodał Zełenski.

Trudna sytuacja na froncie

Jednocześnie, jak powiedział ukraiński przywódca, sytuacja na wschodzie jest trudna. Rosja utrzymuje tam największą liczbę swoich żołnierzy.

– Każdego dnia wywierają presję. Mieliśmy duży problem z opóźnieniem [pomocy – przyp. red.] – najpierw było głosowanie w Kongresie, potem były długie dostawy, a nawet teraz te dostawy z zeszłego roku są jeszcze w drodze – wskazał.

Dodał, że ukraińscy żołnierze walczą na wschodzie i tam jest bardzo trudno. Na innych kierunkach "Rosjanie ponieśli porażkę". Jednocześnie, według niego, konieczne jest przejście do dyplomacji, która doprowadzi do zakończenia wojny.

– Pytanie brzmi, co to będzie? Jeśli dyplomacja będzie silna, a po tej dyplomacji i po pewnych formatach negocjacji Ukraina będzie miała silne gwarancje bezpieczeństwa, które uniemożliwią Putinowi powrót z wojną, to będzie to stabilny, sprawiedliwy, silny pokój dla Ukrainy, dla Europy i, szczerze mówiąc, dla Ameryki. Dla całego świata. Ale jeśli będą słabe gwarancje bezpieczeństwa, będzie niepewność, będą tylko słowa, to Rosja wróci z wojną – stwierdził Zełenski.

