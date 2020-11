Maląg: Prawie 10 tys. seniorów zadzwoniło na infolinię wsparcia

Jak przypomniała Maląg podczas konferencji prasowej, Solidarnościowy Korpus Wsparcia to infolinia, na którą mogą zadzwonić potrzebujący pomocy seniorzy. Mechanizm tej formy wsparcia działa tak, że konsultant przekazuje informację do danego, najbliższego osobie zgłaszającej się ośrodka pomocy społecznej, a następnie rusza do niej z pomocą wolontariusz.

– Mamy blisko 10 tys. seniorów i blisko tylu wolontariuszy. Apeluję, żeby zaangażować jeszcze więcej wolontariuszy, ruszmy wszyscy, żebyśmy każdego człowieka dobrej woli zaangażowali do tego pięknego zadania – powiedziała szefowa MRiPS.

Poinformowała również, że liderami w realizacji pomocy w ramach Korpusu są: Mazowsze, Małopolska, Wielkopolska i Dolny Śląsk. – W woj. zachodniopomorskim 100 proc. gmin realizuje ten program – dodała. I przypomniała, że dla jednostek samorządów uczestniczących w realizacji Korpusu przeznaczone jest 100 mln zł.

– Solidarnościowy Korpus Wsparcia funkcjonuje już ponad 2 tygodnie i wciąż się rozwija. To przedsięwzięcie służy temu, żebyśmy wsparli naszych seniorów, aby w trudnym czasie, kiedy apelujemy, żeby zostali w domu, nie pozostawali sami sobie – wskazywała. – To egzamin z naszej dojrzałości, odpowiedzialności i solidarności międzypokoleniowej – dodała.

Podkreśliła, że "zdamy ten egzamin, dzięki temu, że jesteśmy w tym razem: rząd, parlamentarzyści, ośrodki pomocy społecznej, samorządy, organizacje pozarządowe i 130 organizacji młodzieżowych".

Minister w kancelarii premiera Adam Andruszkiewicz powiedział, że seniorzy powinni być wspierani również w zakresie obsługi narzędzi cyfrowych i internetowych. Przypomniał, że obecnie już wiele spraw urzędowych można załatwiać online.

– I my chcieliśmy pomóc poprzez utworzenie kolejnego komponentu w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów - komponentu cyfrowego, tak, aby wolontariusze cyfrowi z całego kraju mogli wspierać seniorów w zakładaniu Profili Zaufanych, obsłudze internetu, narzędzi cyfrowych, tak, aby nasi seniorzy nie wychodząc z domu mogli komunikować się z administracją państwa przez internet – powiedział Andruszkiewicz.

Z kolei poseł Anita Czerwińska (PiS) zachęcała, by seniorzy, którzy potrzebują pomocy, zgłaszali się do programu. – Ja jestem przekonana, że wolontariuszy nie zabraknie, ponieważ Polacy słyną z tego, że mają wielkie serca, że bardzo życzliwie i solidarnie wspierają się w trudnych chwilach, takich jak pandemia. Jestem też przekonana, że takie wzajemne wsparcie pomoże naszej wspólnocie przetrwać ten bardzo trudny, dramatyczny czas pandemii – powiedziała.

Uczestniczący również w konferencji dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych zachęcał seniorów do założenia internetowych kont pacjenta, ułatwiających - jak wskazywał - komunikację między pacjentami a lekarzami i usprawniających pracę w ciężkim czasie pandemii koronawirusa. Sutkowski wskazywał, że na internetowym koncie pacjenta można znaleźć wszelkie informacje o stanie swojego zdrowia.

– Trzeba się na to konto zalogować, takie konto sobie zaktywować. Najlepiej to zrobić poprzez stronę pacjent.gov.pl albo korzystając jeszcze z pomocy na telefonicznej informacji pacjenta 800-190-590 – tłumaczył. Dodał, że należy mieć e-dowód, profil zaufany, można to również zrobić przez konto bankowe.

– Co otrzymamy? E-receptę. E-receptę, którą państwo już otrzymujecie, ale kolejną e-receptę także, a od nowego roku także e-skierowanie. Będziemy mogli podejrzeć trochę informacji o stanie swojego zdrowia i to internetowe konto będzie cały czas uzupełniane o nowe możliwości – zaznaczył. Podkreślił, że e-konto pozwala m.in. sprawdzić wynik testu na koronawirusa czy złożyć wniosek o europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ).

Wolontariusze, którzy chcą pomagać seniorom, mogą zgłosić się przez internet, wypełniając ankietę na stronie www.wspierajseniora.pl lub osobiście, w lokalnym ośrodku pomocy. Oprócz wolontariuszy, w pomoc w ramach Korpusu zaangażowane są też Wojska Obrony Terytorialnej i pracownicy pomocy społecznej. Ich zadaniem jest pomoc osobom starszym w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione są przez panującą pandemię.

Seniorzy mogą poprosić o pomoc dzwoniąc pod numer telefonu 22 505 11 11.

