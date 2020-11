Szef MON: Wojsko wspiera 625 szpitali

"625 wspieranych szpitali, 250 punktów do pobierania próbek do badań na obecność koronawirusa, 265 aktywnych zespołów wymazowych, prawie 25 DPS-ów, w których pomagają żołnierze. To skala zaangażowania Wojska Polskiego w działania mające na celu przeciwdziałanie epidemii" – oświadczył szef MON w piątek na Twitterze.

W resorcie obrony odbyła się w piątek kolejna odprawa dotycząca zaangażowania żołnierzy w walkę z pandemią; uczestniczyli w niej dowódcy WP i kadra kierownicza resortu.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w piątek, że badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 24 051 osób, ostatniej doby zmarło 419 osób. Łącznie wykryto dotąd 665 547 przypadków zakażenia koronawirusem, zmarło 9499 osób.

