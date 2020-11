"Zwierzęta nie krzywdzą tak jak oni!". Stowarzyszenie walczy ze... stygmatyzacją zwierząt

Odnosząc się do wydarzeń z 11 listopada lider Partii Razem Adrian Zandberg określił uczestników demonstracji "bruatnym bydłem". „A najsmutniejsze, że kiedy to brunatne bydło będzie się za rok szykowało do demolowania stolicy, znów usłyszymy w mediach, że to »patrioci« i »rodziny z dziećmi«” – napisał polityk. CZYTAJ WIĘCEJ

W mediach społecznościowych pojawiło się wiele tego typu obraźliwych wpisów. W odpowiedzi nie m.in. europosłanka Sylwia Spurek zaangażowała się w obronę... dobrego imienia bydła.

Polityk oraz Stowarzyszenie Ostra Zieleń publikują wpisy, w których nie zwracają uwagi na niegrzeczne sformułowanie dotyczące uczestników Marszu, ale tłumaczą, że zwierzęta zachowują się od nich lepiej.

"Zwierzęta nie krzywdzą tak jak oni!. Wiele osób w ostatnim czasie przyrównuje skrajną prawicę do bydła lub innych zwierząt. W naszej opinii jest to błędne. Staramy się posługiwać językiem, który nie będzie nikogo dyskryminował ani stygmatyzował" – tłumaczą dzialacze.