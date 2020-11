Burza w Zjednoczonej Prawicy. Onet: Ważą się losy premiera

RMF FM poinformowało w czwartek popołudniu, że premier Mateusz Morawiecki przesłał do Brukseli oficjalny list, w którym odrzucił projekt rozporządzenia warunkującego wypłacanie unijnych pieniędzy od przestrzegania zasad praworządności i zagroził zawetowaniem budżetu. Pismo w tej sprawie zostało skierowane do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, szefa Rady Europejskiej Charlesa Michela i sprawującej prezydencję w UE kanclerz Niemiec Angeli Merkel. Fakt wysłania listów potwierdził później sam premier.

"Jeśli Morawiecki zgodzi się na to, co chcą narzucić Niemcy, nie będziemy w koalicji. To jest dla nas czerwona linia" – podkreśla w rozmowie z portalem osoba z otoczenia Zbigniewa Ziobry.

Onet opisuje, że premier znajduje się pod presją Jarosława Kaczyńskiego, który już kilka miesięcy temu groził zawetowaniem budżetu, jeżeli Unia będzie starała się forsować mechanizm wiążący "praworządność" z wypłatą unijnych funduszy.

Z informacji serwisu wynika, że Ziobro już w lipcu miał robić premierowi wyrzuty, że ten nie zdecydował się sprzeciwić mechanizmom dot. praworządności. Jeden z polityk SP podkreśla, że partia nie zgodzi się w tej kwestii na żadne półśrodki ani "mętne zapewnienia podane w sosie politycznego PR-u".

Inny polityk dodaje z kolei, że ta sprawa zdecyduje o przyszłości Morawieckiego. "Nie wiem, czy będzie weto. Na pewno samo mówienie o wecie jest korzystne, bo można dzięki temu coś ugrać. Natomiast żeby użyć weta, trzeba być twardym" – dodaje.

