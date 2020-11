Rabiej stracił pracę. Ratusz: Odprawa mu nie przysługuje

Narzucanie Polsce ideologii LGBT? Lisicki: To granica non possumus. Rozważyłbym wyjście z UE

To próba ingerencji i wymuszania na Polsce postępowania sprzecznego z naszym kodem kulturowym i dziedzictwem. Gdyby to, co mówi pani komisarz miało stać się wiążące dla Polski, nasz kraj w żadnym razie nie powinien się na to godzić. W...