"Re-thinking Solidarity". Wykład o idei solidarności

Tym razem, zaproszeni do rozmowy goście przyjrzą się jej środowiskowym i ekonomicznym aspektom w kontekście międzypokoleniowym. Organizatorami przedsięwzięcia są: Instytutu Kultury św. Jana Pawła II na rzymskim Angelicum, St. Benet’s Insititute z uniwersytetu Oxford, Centre for Democracy and Peace Building z Belfastu, Instytut Kultury Polskiej w Londynie oraz środowisko Teologii Politycznej.

Webinarium, które odbędzie się 20 listopada nosi tytuł „Solidarity between the generations – environmental and financial sustainability”. Wezmą w nim udział:

➤ Lord Alderdice – prowadzący;

➤ s. Helen Alford OP, wicerektor Angelicum;

➤ Kalypso Nicolaidis, Uniwersytet Oxford;

➤ Carlos Fidalgo Gallardo, Uniwersytet w Sewilli;

➤ Marek A. Cichocki, Teologia Polityczna.

Zapraszamy do dołączenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/1003213333476635

Rejestracja na webinarium „Solidarity between the generations – environmental and financial sustainability”: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_8dqBdyA-Tl2kyJ9H3WJyrA

Kim są uczestnicy debaty:

s. Helen Alford OP urodziła się w 1964 r. w Londynie. Jest dominikanką oraz prorektorem Angelicum. We wrześniu 2020 r. Papież Franciszek mianował ją członkiem Papieskiej Akademii Nauk Społecznych. Zajmuje się ekonomią, etyką oraz historią chrześcijańskiej myśli społecznej. Jest autorką wielu publikacji na temat teorii zarządzania, technologii skoncentrowanej na człowieku oraz społecznej odpowiedzialności biznesu, m.in. Managing As If Faith Mattered (2001), Preaching Justice: Dominican Contributions to Social Ethics in the Twentieth Century (2007), Fondare la responsibilità sociale d’impresa (2008), Rich and Poor: Rebalancing the Economy (2010).

Kalypso Nicolaïdis urodziła się w 1962 r. w Paryżu. Naukowo zajmuje się m.in. stosunkami międzynarodowymi, zarządzaniem globalnym, post-kolonializmem, integracją europejską oraz teorią gier. Wykłada stosunki międzynarodowe i pełni funkcję dyrektora Centrum Studiów Międzynarodowych na Uniwersytecie Oksfordzkim. Była profesorem na Uniwersytecie Harvard. Jest autorką wielu publikacji m.in. The Federal Vision: Legitimacy and Levels of Governance in the US and the EU (2001), European Stories: Intellectual Debates on Europe in National Contexts (2010), Echoes of Empire: The Present of Europe’s Colonial Pasts (2015) oraz Exodus, Reckoning, Sacrifice: Three Meanings of Brexit (2019).

Carlos Fidalgo Gallardo jest specjalistą w zakresie prawa formalnego. Wykłada na Uniwersytecie w Sewilli oraz m.in. na Uniwersytecie Nawarry czy Universidad Centroamericana (Nikaragua). Był doradcą przewodniczącego Komitetu ds. Człowieka i Biosfery UNESCO. Jest członkiem Hiszpańskiej Akademii Królewskiej Prawoznawstwa i Ustawodawstwa. Jest autorem licznych artykułów oraz książek, m.in. o amerykańskiej zasadzie wykluczenia, o prawach człowieka czy trybunałach międzynarodowych.

Marek A. Cichocki urodził się w 1966 r. w Warszawie. Jest filozofem, germanistą, politologiem, znawcą stosunków polsko-niemieckich. Współtwórca i redaktor „Teologii Politycznej”, dyrektor programowy w Centrum Europejskim w Natolinie i redaktor naczelny pisma „Nowa Europa”. Profesor w Collegium Civitas a w latach 1998-2015 wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim. Był doradcą społecznym Prezydenta RP ds. traktatu konstytucyjnego i przyszłości UE oraz polskim negocjatorem Traktatu Lizbońskiego UE. Autor książek Ciągłość i zmiana. Czy konserwatyzm może nie być rewolucyjny? (1999), Porwanie Europy (2004), Władza i pamięć. O politycznej funkcji historii (2005), Problem politycznej jedności w Europie (2012) oraz Północ i Południe. Teksty o polskiej kulturze i historii (2018).

Debatę poprowadzi Lord John Alderdice – brytyjski polityk, członek partii Liberalno-Demokratycznej. Z zawodu jest psychiatrą. Jako lider Partii Sojuszu Irlandii Północnej odegrał znaczącą rolę w negocjacjach Porozumienia Wielkopiątkowego z 1998 roku. Prowadzi wykłady i zajęcia na Oxfordzie na temat rozwiązywania konfliktów i rozumienia fundamentalizmu, radykalizacji i terroryzmu. Od 1996 roku zasiada jako dożywotni członek Izby Lordów. Obecnie pełni funkcję wiceprzewodniczącego Komitetu Izby Lordów.

Czytaj także:

Wykład o Janie Pawle II. Zaproszenie