– To pozwoliło mi zostawić na naszym prywatnym koncie tylko wyselekcjonowane wspaniałe osoby, bardzo wrażliwe, dobre, normalne, spokojne, otwarte, poszukujące, z chęcią rozwoju, z chęcią rozwoju wszelkiego, na różnych poziomach, bo i intelektualnego, i duchowego, same świetliste istoty – wyznała. – Tylko fajni ludzie będą w tej mojej prywatnej kawiarence i będziemy mogli sobie otwarcie rozmawiać o różnych zagadnieniach, a że świat się cały czas zmienia z minuty na minutę, to jest dużo tych tematów. Cieszę się, że wszyscy się jasno określili, czy są po stronie światła, czy są po innej stronie – dodała. Mamy nawet dobrą nazwę dla tej prywatnej kawiarenki Edzi z samymi świetlistymi ludźmi. Hala odlotów.