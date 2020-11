"Przypomina mi się scena z Judaszem". Poseł PiS odpowiada Huebner

Podczas poniedziałkowego spotkania ambasadorów krajów unijnych doszło do zawetowania budżetu UE przez Polskę i Węgry. Wcześniej podjęto decyzję o powiązaniu wypłat środków unijnych z praworządnością.

Decyzja Polski i Węgier spotkała się z ostrą krytyką zachodnich polityków, zwłaszcza niemieckich. Manfred Weber zamieścił na Twitterze wpis, w którym określił zachowanie obu krajów jako "nieodpowiedzialne".

W podobnym tonie wypowiedziała się europoseł Platformy Obywatelskiej, Danuta Huebner. Na swoim profilu na Twitterze napisała, że decyzja o wecie to błąd o "nieobliczalnych" dla Polski konsekwencjach. Polityk użyła również porównania, w którym Polska wobec działań eurokratów musiała wybrać między wartościami a pieniędzmi.

"To co zrobił rząd @MorawieckiM, stosując #veto wobec budżetu #UE, to błąd o nieobliczalnych konsekwencjach dla #Polska. Na jednej szali wartości, na drugiej pieniądze. My, Polacy, tacy nie jesteśmy. To nie w naszym imieniu" – napisała Huebner.

Do jej wpisu odniósł się poseł Prawa i Sprawiedliwości, Robert Gontarz. Polityk przypomniał, że prowizorium budżetowe to w efekcie większe pieniądze dla Polski. Użył także mocnego porównania, by odpowiedzieć na zarzuty Huebner.

"Pieniądze czy wartości? Przypomina mi się biblijna scena z Judaszem, który wybrał pieniądze... Jak skończył? Ps. prowizorium budżetowe to 23% więcej pieniędzy dla Polski w czasie jego trwania, więc pieniędzy nie tracimy" – napisał Gontarz.

