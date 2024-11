Waszczykowski: Szybciej niż rosyjskie rakiety zniszczy nas Zielony Ład

Były szef MSZ odniósł się do zmienienia przez Kreml rosyjskiej doktryny nuklearnej. "Rosyjska doktryna wojenna już od dawna zakłada stosowanie broni jądrowej w obronie Rosji, nawet jeśli agresor jej nie użył jako pierwszy. W obronie swojej władzy Putin zabijał już detalicznie, jak ocenił to pewien klasyk. W czasie wojny z Ukrainą zabijał już tysiące żołnierzy. Trzeba się liczyć z jego możliwościami zabijania milionów" – wskazuje Witold Waszczykowski w wywiadzie dla wprost.pl.

Według polityka, decyzja USA dot. zgody na atakowanie przez Ukrainę celów w głębi Rosji za pomocą amerykańskiego sprzętu, to ruch dobry, choć spóźniony. "Pomoc dla Kijowa była wydzielana na tyle, aby Ukraina mogła się bronić, aby wojny nie przegrała, ale też aby jej nie wygrała. W przypadku dostarczania uzbrojenia, czołgów, samolotów, rakiet, zawsze towarzyszyła tym decyzjom debata, czy to nie doprowadzi do eskalacji wojny. Nie brano pod uwagę potrzeb obronnych Ukrainy, lecz przeważały skrupuły wobec Rosji" – mówi były europoseł PiS. "Myślę, że cała klasa polityczna w Waszyngtonie jest zainteresowana utrzymaniem zdolności obronnych Ukrainy" – stwierdził.

UE większym zagrożeniem niż Rosja

Jednocześnie Waszczykowski uważa, że nie ma realnego zagrożenia ze strony Rosji. "Sytuacja jest trudna. Mamy zewnętrzne problemy, rosyjską agresję czy masową nielegalną imigrację. Ale największe problemy tworzymy sobie sami w środku Europy. Jest to odrodzenie się neomarksizmu w postaci lewicowo-genderowej ideologii, która podważa tradycyjne wartości naszej cywilizacji i ingeruje w życie społeczne i ekonomiczne. Szybciej niż rosyjskie rakiety zniszczy nas Zielony Ład, atomizacja społeczeństw i dyskredytacja rodziny" – ocenił były szef polskiej dyplomacji.

Czytaj też:

Putin nakreślił zarys porozumienia z Trumpem. Przecieki z KremlaCzytaj też:

Ambasada USA w Kijowie zamknięta. Jest decyzja ws. polskiej placówki