Ukraina bez niemieckich rakiet. Kreml pochwalił Scholza

Berlin przekazał w poniedziałek, że w przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych nie wyśle rakiet dalekiego zasięgu Ukrainie. Moskwa wyraziła zadowolenie z działań Berlina. Siergiej Ławrow ocenia, że jest to "odpowiedzialne stanowisko".

Wołodymyr Zełenski naciska jednak na Niemców, by zmienili zdanie. – Nadszedł czas, aby Niemcy poparły odpowiednie decyzje – przekazał.

Berlin tymczasem poinformował, że planuje wysłać na front cztery tysiące dronów własnej produkcji. Co ważne posiadają one czterokrotnie większy zasięg niż te, którymi dysponuje Ukraina oraz mogą uderzać wewnątrz Rosji. Pierwsze drony miałyby trafić do Ukraińców w grudniu.

W nocy z 18 na 19 listopada Ukraina przeprowadziła pierwszy atak ATAMCS na terytorium Rosji, uderzając w rosyjski skład amunicji w Karaczowie w obwodzie briańskim.

Ukraińcy uderzyli pociskami ATACMS na cel w Rosji

Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej potwierdziło, że w nocy 19 listopada wojska Ukrainy uderzyły w cel na terytorium Rosji rakietami balistycznymi ATACMS.

Informację taką podał wcześniej portal RBC-Ukraine, powołując się na źródło w armii. Celem ataku był obiekt wojskowy w pobliżu miasta Karaczow w obwodzie briańskim. Miał to być skład, w którym przechowywana miała być m.in. amunicja artyleryjska z Korei Północnej.

"Według potwierdzonych danych użyto amerykańskich pocisków operacyjno-taktycznych ATACMS" – podał rosyjski MON.

Wystrzelonych miało zostać w sumie sześć amerykańskich pocisków. Według strony rosyjskiej, systemy S-400 i Pancyr miały zestrzelić pięć z nich, a szósty miał zostać uszkodzony.

Kolejna decyzja Bidena ws. Ukrainy

Prezydent Joe Biden zatwierdził dostarczenie Ukrainie min przeciwpiechotnych – podaje agencja Reuters, powołując się na przedstawiciela władz USA.

Decyzja Bidena może pomóc spowolnić rosyjskie postępy na wschodzie kraju, zwłaszcza jeśli miny przeciwpiechotne zostaną wykorzystane wraz z innymi środkami bojowymi ze Stanów Zjednoczonych – podkreśla Reuters.

Ukraina miała zobowiązać się do nieużywania tych min na obszarach zamieszkanych przez cywilów i do rozmieszczania ich tylko na własnym terytorium.

