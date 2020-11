Prof. Grabowska: Chodzi o prawo, pieniądze, ideologię

– Można go poddać normalnej procedury, by pochylił się nad nim TSUE i sprawdził, czy przy jego tworzeniu zachowano wszelkie reguły tworzenia dobrego prawa – oceniła ekspertka na antenie TVP Info.

– Weto nie jest niczym dziwnym, jest wpisane w traktaty, korzysta z niego wiele państw. To Francja i Holandia zawetowały konstytucję dla Europy. (…) Nie możemy twierdzić, że Polska sięga po mechanizm, który jest czymś nadzwyczajnym – wskazała prof. Grabowska.

Wyjaśniła też, czego dotyczy konflikt w Unii Europejskiej: – Chodzi o prawo, pieniądze, ideologię i o coś, co jest szalenie ważne, czyli o płaszczyznę polityczną. (…) Jest to trudny czas dla Unii, dlatego potrzeba współpracy i trzeba dostrzegać, co dolega państwom.

