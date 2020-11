Śląskie: Do tej pory koronawirusa stwierdzono u 2,15 proc. mieszkańców regionu

Dane te pochodzą z raportu przygotowanego przez naukowców z Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu - na zlecenie Stowarzyszenia Biznes–Nauka–Samorząd „Pro Silesia”. Raport przedstawia stan na 13 listopada br.

Jak napisał we wprowadzeniu do raportu prezes Stowarzyszenia prof. Wiesław Banyś, jego celem jest przedstawienie przestrzennego rozmieszczenia i natężenia liczby potwierdzonych przypadków SARS-CoV2 w woj. śląskim w układzie 36 powiatów. Analiza bazuje na danych powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych z woj śląskiego. Dane przeliczono na 100 tys. mieszkańców, co pozwala zachować porównywalność wyników.

Zgodnie z opracowaniem w Polsce odnotowano do 13 listopada ponad 665,5 tys. zakażeń koronawirusem, a osoby z woj. śląskiego z pozytywnym wynikiem stanowią 13,8 proc. tych przypadków. Pod względem liczby zakażeń woj. śląskie znajduje się na pierwszym miejscu w kraju. W regionie zmarła też największa liczba osób - 1364 osoby, co stanowi 14,4 proc. wszystkich przypadków śmiertelnych w Polsce.

Potencjał demograficzny woj. śląskiego to 11,8 proc. populacji Polski, co świadczy, że udział zjawiska jest większy, niż wynikałoby to z proporcji liczby ludności. Woj. śląskie pod względem natężenia zakażeń (liczba potwierdzonych przypadków na 100 tys. mieszkańców) zajmuje drugą pozycję w kraju po woj. małopolskim (kolejne są woj. opolskie, wielkopolskie i łódzkie). W stosunku do sytuacji z końca października br. pozycja woj. śląskiego na tle kraju uległa pod tym względem pogorszeniu.

Według danych będącą sumą liczb raportowanych przez sanepid na 13 listopada br. w woj. śląskim odnotowano 96,9 tys. przypadków zakażeń koronawirusem. Osoby, u których odnotowano dodatni wynik testu, stanowią 2,15 proc. populacji województwa. Do tej pory największą liczbę zakażeń, przekraczającą poziom 5 tys., odnotowano w Częstochowie, Katowicach i powiecie cieszyńskim. Najmniej pozytywnych wyników testów stwierdzono w Siemianowicach Śląskich, gdzie liczba osób zakażonych wyniosła 800.

W układzie powiatów rozpiętość liczby zakażeń na 100 tys. mieszkańców waha się od 1201 w Siemianowicach Śląskich do 3219 w Jastrzębiu-Zdroju, przy średniej wojewódzkiej wynoszącej 2149 przypadków na 100 tys. mieszkańców. Najwyższe wartości, przekraczające 3 tys. przypadków na 100 tys. mieszkańców, dotyczą Jastrzębia-Zdroju, Rybnika i powiatu rybnickiego oraz Rudy Śląskiej.

Stosunkowo niskie wartości współczynnika zakażeń odnotowano w miastach na prawach powiatu w centralnej części województwa. Najmniejszą liczbę zakażeń na 100 tys. mieszkańców stwierdzono w Siemianowicach Śląskich, Sosnowcu, Jaworznie i Tychach. Współczynnik zakażeń nie przekracza także 1,8 proc. w Chorzowie, Zabrzu, Bytomiu i Gliwicach.

W ciągu poprzednich dwóch tygodni liczba potwierdzonych przypadków zakażeń wzrosła w woj. śląskim średnio o 108 proc. Największy przyrost odnotowano w Sosnowcu (226 proc.), Bielsku-Białej (224 proc.), powiecie raciborskim (223 proc.) i Katowicach (200 proc.).

Szereg miast i powiatów z centralnej części województwa zanotowało wzrosty w przedziale od 150 do 190 proc. Najmniejsza dynamika wzrostu była w Jastrzębiu-Zdroju: 42 proc.; niewiele większe wzrosty objęły sąsiednie powiaty: pszczyński, wodzisławski oraz Żory.

Średnio w skali województwa liczba aktywnych przypadków na 100 tys. mieszkańców wynosi 1208 (1,2 proc.). Obecnie najwięcej jest ich w Rudzie Śląskiej (1,9 proc.), a najmniej w Gliwicach (0,6 proc.). Poziom powyżej 1,7 proc. aktywnych przypadków dotyczy także Rybnika, Częstochowy oraz powiatu bielskiego i cieszyńskiego; najmniej przypadków aktywnych jest w miastach zachodniej części Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii: Gliwicach, Zabrzu i Bytomiu (0,8-0,9 proc.).

Dynamika wzrostu liczby aktywnych przypadków w woj. śląskim wzrosła przeciętnie o 202 proc. Tendencja dotyczy wszystkich powiatów, z wyjątkiem Gliwic, gdzie odnotowano spadek liczby aktywnych przypadków o 4 proc. Skala przyrostów wahała się od 45 proc. w Zabrzu do 982 proc. w Katowicach. Największe przyrosty odnotowano w tych częściach regionu, gdzie do tej pory liczba aktywnych przypadków była względnie niska.

Raport ze stanem na 13 listopada to drugie opracowanie z cyklu, który ma obejmować 10 raportów publikowanych co 2 tygodnie. Dzięki temu uzyskany ma zostać dynamiczny obraz przebiegu epidemii w przestrzeni woj. śląskiego.

Stowarzyszenie Biznes–Nauka–Samorząd „Pro Silesia” powstało w 2017 r. Koncentruje się na tworzeniu sprawnego partnerstwa międzysektorowego i rozwoju międzynarodowego działalności zrzeszonych podmiotów: samorządów, biznesu i nauki.

Stowarzyszenie zajmuje się też upowszechnianiem wiedzy na tematy związane z Unią Europejską, a od niedawna prowadzi działalność naukowo-badawczą. Jako regionalny think tank ma wspierać zrównoważony rozwój regionu.