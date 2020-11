"Czy to koniec katolickiej Polski?"

Dziennikarka, występując gościnnie na łamach portalu rosyjskojęzycznego, prozachodniego (współfinansowanego przez Kongres USA) medium w ramach „Projektu Europa” omówiła sytuację nad Wisłą. „Obraz Kościoła jako autorytetu moralnego rozpada się na naszych oczach. Wyjątkiem nie jest Polska – kraj, wobec którego określenie „katolicki”, wydawałoby się, już od dawna jest tak trafny, jak przymiotnik „zielony” w odniesieniu do trawy” – pisze Daria Jurjewa. Co ciekawe, dodaje dziennikarka, spadek zaufania do Kościoła wynika również z prób samooczyszczenia tej instytucji. Jurjewa pisze o sprawie kardynała Dziwisza, przytaczając głosy, zgodnie z którymi „Jan Paweł II mógł wiedzieć o nadużyciach”.

„Kościół katolicki w Polsce, w porównaniu z USA czy innymi krajami, dopiero co zaczął walczyć z nadużyciami w swoich szeregach. Początkiem tej dyskusji były filmy braci Sekielskich” – pisze Jurjewa. Dziennikarka Radia Swoboda stwierdza również, że protesty przeciwko wyrokowi TK pokazały, „jak bardzo obniżyło się zaufanie młodych ludzi do Kościoła”. Już z przeprowadzonych dwa lata temu badań Pew Research Center wynikało, że Polska jest jednym z „liderów” jeśli chodzi o brak zaufania młodzieży do Kościoła. „Sekularyzacja młodych Polaków zaczęła się już dawno” – pisze. Dziennikarka stwierdza, że obecnie, podczas masowych protestów przeciwko wyrokowi TK, „młodzież głośno mówi o swoim skrajnie negatywnym stosunku do Kościoła i jego konserwatywnej doktryny.

Z tekstu wynika, że „katolicka Polska, jaką znamy, przestaje istnieć”. Tę tezę w rozmowie z Jurjewą potwierdza Tomasz Terlikowski. Z kolei Michał Olszewski z „Gazety Wyborczej”, cytowany przez dziennikarkę, konstatuje: „Reputacja Kościoła runęła, i nie ma żadnej możliwości, by ją odbudować.

