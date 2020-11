Rzecznik policji: Żadna legitymacja nie zwalnia nas z odpowiedzialności

W poniedziałek przed gmachem Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie odbył się protest pod hasłem: "Wolna aborcja i wolna edukacja!". W trakcie demonstracji zatrzymano kilka osób, w tym Agatę Grzybowską z "Gazety Wyborczej". Dziennikarka skomentowała swoje zatrzymanie na Facebooku, dziękując za pomoc działaczkom Strajku Kobiet i politykom opozycji.

Za co zatrzymano dziennikarkę "GW"?

Jak tymczasem tłumaczył wczoraj wieczorem rzecznik prasowy Komendanta Głównego Policji inspektor Mariusz Ciarka "zarzut, za który została zatrzymana dotyczy naruszalności cielesnej policjanta i w momencie zatrzymania policjanci nie widzieli, że to jest fotoreporterka".

Dzisiaj rzecznik KGP doprecyzował, że Grzybowska "zaatakowała policjanta, błyskając w niego fleszem".

Insp. Ciarka podkreślił także, że media zmanipulowały jego wypowiedź dot. policjantów, którzy zatrzymali dziennikarkę. Wczoraj rzecznik KGP tłumaczył bowiem, że funkcjonariusze nie wiedzieli, że zatrzymali przedstawiciela mediów.

– Całość wypowiedzi brzmiała inaczej. Mówiłem o sytuacji bezpośrednio w trakcie zatrzymania, wtedy policjanci nie wiedzieli jeszcze, że to reporterka. Kiedy pani była doprowadzana do radiowozu, to wtedy okazywała legitymację, tłum krzyczał, że to dziennikarka. Wyjaśnimy tę kwestię. Podkreślam jeszcze raz, żadna legitymacja, ani dziennikarska, ani poselska, ani również policyjna, nie zwalnia nas z odpowiedzialności w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa. Odpowiadamy równo – dodał rzecznik.

