Spięcie w KO. Nowacka odpowiada Schetynie

W jednym z wywiadów Grzegorz Schetyna przyznał, że jest przeciwnikiem tzw. aborcji na życzenie. Jego wypowiedź podzieliła polityków Platformy.

– Nie chcę aborcji na życzenie. Uważam, że trzeba wyciągnąć wnioski z tego, co się stało, że trzeba spokojnie porozmawiać, w jaki sposób wrócić do kompromisu aborcyjnego. W jaki sposób go unowocześnić i dać mu nowe życie – mówił Grzegorz Schetyna w Polsat News.

Jego odpowiedź może zaskakiwać, gdyż politycy Platformy Obywatelskiej bardzo mocno zaangażowali się w proaborcyjne protesty feministek.

Mocno krytycznie do słów Schetyny odniosła się Barbara Nowacka. Liderka Inicjatywy Polskiej stwierdziła, że taka postawa to "hipokryzja".

– Inicjatywa Polska, jako część KO, jest zwolennikiem zliberalizowania prawa aborcyjnego. Sprzeciwiamy się hipokryzji. Dziś ci, którzy opowiadają się za zakazem aborcji, są realnymi twórcami podziemia aborcyjnego – powiedziała w programie "Tłit" Wirtualnej Polski.

– Szanuje każde zdanie, ale ja mam zupełnie inny pogląd. Uważam, że prawem kobiet powinna być możliwość decydowania o swoim ciele – dodała.

