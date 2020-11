Ćosić: Cały czas trwają próby rozgrywania Polski i Węgier

Do efektów spotkania Morawieckiego i Orbana odniosła się na antenie Polskiego Radia 24 Dominika Ćośić, korespondentka TVP w Brukseli, dziennikarka "Do Rzeczy".

– Chodzi o sprawę fundamentalną, czyli budżet unijny – podkreśliła. Dodała, że "liczy na to, że Polska i Węgry będą konsekwentne", jeśli chodzi o weto wobec uzależnienia budżetu UE od praworządności.

– Cały czas są próby rozgrywania Polski i Węgier, polegające chociażby na tym, że są tzw. przecieki kontrolowane w stronę polskich negocjatorów, że Węgry zamierzają zmienić swoje stanowisko i zrezygnować z weta, a w tym samym czasie Węgrzy otrzymują podobne przecieki – wskazała komentatorka.

Jak zaznaczyła Ćosić, to "próba rozmiękczania stanowiska i jednocześnie stosowania zasady "dziel i rządź", licząc na to, że "uda się te dwa kraje odwieść od weta wobec tego kontrowersyjnego rozporządzenia".

– Liczono na to, że te kraje, które miałyby wątpliwości co do rozporządzenia, w sytuacji kiedy to będzie połączone razem z budżetem, jednak zrezygnują ze swoich wątpliwości, bo zbyt bardzo będzie im zależało na funduszach unijnych – powiedziała dziennikarka.

