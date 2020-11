Polska i Węgry przyjęły wspólną deklarację ws. unijnego budżetu

Obaj premierzy podtrzymali stanowisko reprezentowanych przez siebie rządów w sprawie weta dla unijnego budżetu na lata 2021-2027. W deklaracji napisano, że podczas przyszłych rozmów na forum Unii oba kraje będą kierować się uzgodnionymi w czwartek celami i zasadami.

"Naszym celem jest przeciwdziałanie powstaniu mechanizmu, który nie tylko nie wzmocni, ale wręcz podważy zasadę praworządności w Unii poprzez zdegradowanie jej do roli narzędzia politycznego. Proponowana warunkowość obchodzi Traktat, stosuje niejasne definicje i niejednoznaczne terminy bez wyraźnych kryteriów, na których mogą opierać się sankcje, i nie zawiera żadnych sensownych gwarancji proceduralnych" – napisano.

W dokumencie podkreślono solidarności i współpracę między oboma państwami. Polska i Węgry stoją także na stanowisku, że porozumienie między Parlamentem Europejskim a prezydencją Rady w sprawie mechanizmu praworządności nie zgadza się z tym, co zostało wynegocjowane podczas lipcowego szczytu w Brukseli.

Morawiecki i Orban zaproponowali również przyjęcie pakietu finansowego.

"Naszą wspólną propozycją jest ułatwienie szybkiego przyjęcia pakietu finansowego poprzez ustanowienie dwutorowego procesu. Z jednej strony wiązałby się on z ograniczeniem zakresu wszelkiej dalszej warunkowości budżetowej do ochrony interesów finansowych Unii, zgodnie z lipcowymi ustaleniami Rady Europejskiej. Z drugiej strony wymagałby on omówienia, w ramach Rady Europejskiej, kwestii ustanowienia związku pomiędzy zasadą praworządności a interesami finansowymi Unii" – napisano.

Deklaracja kończy się zapewnieniem, że żadne z państw nie zgodzi się na rozwiązanie, które drugie mogłoby uznać za nie do przyjęcia. "Postanowiliśmy ujednolicić nasze stanowiska w tych sprawach. Ani Polska, ani Węgry nie zaakceptują żadnej propozycji, która zostałaby uznana przez drugie państwo jako nie do przyjęcia".

