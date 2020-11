Awaria w "Czajce". Kontrolerzy WIOŚ wejdą do przedsiębiorstwa

GIOŚ poinformował o zleceniu kontroli na Twitterze. Zgodnie z wpisem zamieszczonym na tej platformie, kontrolę będzie przeprowadzał Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Skontrolowane zostaną przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne: Czosnów B oraz warszawska oczyszczalnia ścieków "Czajka". Celem kontroli jest "ocena prawidłowości eksploatacji oczyszczalni ścieków komunalnych oraz urządzeń służących do przeróbki osadów ściekowych".

"Celem kontroli jest #WIOS w Warszawie na zlecenie @NIKgovPL przeprowadzi kontrole w dwóch przedsiębiorstwach wod.-kan.: Czosnów B, "Czajka" w Warszawie. Celem kontroli jest ocena prawidłowości eksploatacji oczyszczalni ścieków komunalnych oraz urządzeń służących do przeróbki osadów ściekowych" – napisano na Twitterze.

Awaria w "Czajce"

Pod koniec sierpnia 2020 roku doszło do kolejnej awarii oczyszczalni ścieków "Czajka" w Warszawie. Uszkodzeniu uległa rura przesyłowa, która odprowadza nieczystości do oczyszczalni. Władze stolicy zmuszone były do awaryjnego zrzutu ścieków do Wisły, skutkiem czego w ciągu każdej sekundy do rzeki trafiało kilka tysięcy litrów ścieków.

Podobnie jak rok temu, także teraz w pomoc władzom Warszawy zaangażowało się wojsko. Żołnierze zbudowali most pontonowy, na którym ułożono zapasowy rurociąg.

Trzy tygodnie temu ruszył przewiert pod dnem Wisły, który ma posłużyć do stworzenia dodatkowego kolektora ściekowego.

