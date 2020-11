"Mówię to zupełnie serio". Bardzo mocne słowa Macierewicza: Przeżywamy najbardziej dramatyczne chwile od czasów likwidacji I RP

W wygłoszonym w piątkowy wieczór orędziu prof. Tomasz Grodzki przekonywał, że jesteśmy w zwrotnym momencie historii i wzywał polski rząd do "poszanowania interesu narodowego i wycofania się ze sprzecznej z polską racją stanu groźby weta" unijnego budżetu.

– Jeszcze nie jest za późno! – podkreślił. – Apeluję do rządzących: wróćcie do przestrzegania praworządności, a konflikt z Unią Europejską sam się rozwiąże. A jeśli spowodujecie, że Polska straci gigantyczne pieniądze na dalszy rozwój i odbudowę, jeśli jeszcze do tego wyprowadzicie nas z europejskiego domu, historia i ludzie wam tego nie wybaczą – dodawał.

Podobne zdanie do Grodzkiego ma większość polityków opozycji z KO i Lewicy. Ich postawę w tej sprawie w mocnych słowach skomentował były szef MON Antoni Macierewicz.

– Platforma Obywatelska i Lewica bezczelnie, ordynarnie kłamia. Ich zachowanie przypomina koniec XVIII wieku, gdy targowica przekonywała, że rezygnacja z niepodległości dyktowana jest troską o dobro narodu. Taką samą propagandę uprawia dziś PO i Lewica – stwierdził poseł PiS. – Dzisiaj - i mówię to zupełnie serio - o totalnej opozycji możemy mówić wprost "zdrajcy" i "targowica" – podkreślił, dodająć że dzisiejsze żądania prezydencji Niemiec i kanclerz Merkel, wspierane przez totalną opozycję, to rezygnacja z polskiej suwerenności.

Zdaniem Macierewicza, Platforma Obywatelska nie jest - jak sama się określa - partią chadecką. – PO to partia zdradziecka. Przeżywamy najbardziej dramatyczne chwile od czasów likwidacji I RP - dziś nie mamy problemu z agresją obcego państwa, a ze zdradą części polskich polityków – mówił.

