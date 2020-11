Beznadziejna frekwencja na "Strajku Kobiet". Tak źle jeszcze nie było

Środowiska feministyczne i proaborcjonistyczne po raz kolejny wyszły na ulice polskich miast, by domagać się zmian w prawie aborcyjnym.

Przypomnijmy: 22 października TK orzekł, że tzw. aborcja eugeniczna jest niezgodna z ustawą zasadniczą. Trybunał orzekał na wniosek grupy posłów, którzy domagali się sprawdzenia, czy przesłanka eugeniczna jest zgodna z polską konstytucją. Decyzja TK wywołała falę protestów organizowanych przez środowiska lewicowe, które współtworzą tzw. Strajk Kobiet.

Dzisiejsza manifestacja feministek odbywa się pod hasłem "W imię matki, córki, siostry". Marsz rozpoczął się na rondzie Romana Dmowskiego. Lewicowe aktywistki zasłoniły jednak tabliczkę z nazwą ronda tablicą z napisem "rondo praw kobiet".

Jak jednak informuje portal wpolityce.pl manifestanci nie mieli szczęścia co do frekwencji. Z danych do jakich dotarł serwis wynika, że na warszawskim marszu było zaledwie 3-4 tys. uczestników.

