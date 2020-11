Błąd w ustawie covidowej. Będzie kolejna nowelizacja?

Jak zauważyli prawnicy z Katedry Prawa Karnego UJ, do ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych do istniejącego przepisu dopisano nowy, o zupełnie innej treści, z tym samym numerem artykułu.

W Ustawie o zwalczaniu chorób zakaźnych w artykule 48a zamieszczono informację o karach administracyjnych za łamanie zakazów związanych z epidemią. Ustawa covidowa wprowadziła jednak do niej nowy, zupełnie inny artykuł 48a, dotyczący pobierania wymazów do testów na COVID-19 przez ratowników medycznych. W związku z tym w ustawie są teraz dwa artykuły 48a.

– To nie może tak zostać, powinno dojść do kolejnej nowelizacji – ocenia w rozmowie z RMF FM dr Wojciech Górowski z Krakowskiego Instytutu Prawa Karnego. – Mamy do czynienia z oczywistą omyłką, brakiem kompetencji, niezauważeniem sytuacji przez Rządowe Centrum Legislacji, niewychwyceniem tego błędu – dodaje.

"Zdaniem prawnika, wobec stworzonego przez ustawodawcę stanu można zastosować ogólna zasadę prawa, mówiącą że prawo późniejsze uchyla to, które obowiązywało wcześniej (Lex posterior derogat legi priori). To jednak oznaczałoby "wyrzucenie" z porządku prawnego możliwości nakładania przez sanepid kar administracyjnych za łamanie zakazów" – czytamy na rmf24.pl.

Jak zaznaczono, możliwe jest również jednoczesne obowiązywanie oby przepisów, ale wyga to od stosujących je organów kłopotliwych szczegółowych opisów, co zdaniem dr Górowskiego jest niedopuszczalne na dłuższą metę, ponieważ zabrania tego art. 86 rozporządzenia o zasadach techniki prawodawczej.

