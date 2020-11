"Prezydent jest bezobjawowy". Kwaśniewski: To złośliwe, ale prawdziwe

– Tym bardziej, że są dwa duże tematy prezydenckie, gdzie rola prezydenta jako autorytetu, osoby cieszącej się dużą popularnością ma znaczenie. To walka z pandemią, gdzie oczywiście nie może zastąpić ministra zdrowia czy innych służb, ale może być autorytetem, który mówi, jak się zachowywać, jak panujemy na tą sytuacją, a drugi temat to Białoruś – stwierdził Kwaśniewski.

– Dla aktywności międzynarodowej trudno byłoby znaleźć lepszy temat dla polskiego prezydenta jak właśnie troska o wyjście z białoruskiego kryzysu. W obu tych kwestiach prezydent jest nieobecny – dodał.

Kwaśniewski pytany był również o obecny układ sił w parlamencie. Jak zaznaczył, nie postawiłby na Lewicę, ale na ruch Szymona Hołowni.

– Lewica jest bardzo jednoznaczna w sprawach programowych, światopoglądowych. To jest dobre, natomiast wydaje mi się, że to nie jest droga do pozyskiwania środka, bardziej umiarkowanych. Dzisiaj, jeśli miałby stawiać na kogoś, kto może ten środek bardziej umiarkowany zagospodarować, to byłby to bardziej Szymon Hołownia niż ktokolwiek ze środowisk bardzo wyrazistych politycznie czy na przykład lewicowych –ocenił w RMF FM.

