Szczerski: Jestem oburzony i protestuję

– Jeżeli ktoś tego typu próbuje wywołać wrażenie, że polska policja, demokratycznego państwa, która służy porządkowi i chroni obywateli w demokratycznym kraju, z tym samym, czym było ZOMO albo czym czym jest dzisiaj OMON na Białorusi, to znaczy, że po pierwsze pluje na pamięć ludzi, którzy rzeczywiście zginęli z rąk ZOMO, a dzisiaj są prześladowani przez siły białoruskie, a po drugie nie rozumie sytuacji w Polsce i po prostu naraża na niebezpieczeństwo polskich policjantów – dodawał polityk.

Szczerski skomentował również obecny stan rozmów na forum Unii Europejskiej.

– Do końca tego roku negocjacje, jako prezydencja UE prowadzą Niemcy. Dzisiaj jest taki stan, że nie udało się niemieckiej prezydencji doprowadzić do kompromisu, do porozumienia wokół, zarówno koronafunduszu, jak i przyszłego budżetu UE na siedem lat. To jest obowiązek prezydencji niemieckiej, żeby do końca tego roku do tego kompromisu, do tego porozumienia doprowadzić. Polska jest gotowa, żeby do stołu w każdej chwili usiąść, jeśli pojawią się nowe propozycje – podkreślił na antenie radiowej Jedynki.

