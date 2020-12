Podwójna żenada

Okazało się, że jeden z uczestników, ba!, finalistów nawet, flagowego show „Top Model” został w przeszłości skazany przez amerykański sąd za kontakty seksualne z nieletnią. Co więcej, jak poinformował serwis Pudelek, jedna z amerykańskich fundacji, która działa na rzecz ofiar przestępstw, miała informować produkcję programu o przeszłości uczestnika show, ale pozostało to bez odzewu. Tuż przed finałem wskutek afery, która wybuchła w mediach, TVN zdecydował o wykluczeniu Dominica D’Angeliki z programu. Nie umniejszyło to jednak skali skandalu. Wszyscy zastanawiają się, jak to możliwe, że taki człowiek wziął udział w show i zaszedł tak daleko. Podczas gdy TVN próbuje gasić pożar, wiadomo gdzie, jego gwiazdy nie bardzo chcą w tym pomagać. Usuniętego finalistę show wzięli w obronę m.in. prowadzący program Michał Piróg oraz jeden z jurorów Dawid Woliński. „Emocje są bardzo złym doradcą, więc radzę ochłonąć. Poczekać i dać możliwość obrony. Wieszanie na szubienicy i palenie na stosach pochłonęły tysiące niewinnych osób” – napisał Michał Piróg. Zastanawiamy się, czy zaprezentowana tu hipokryzja nie pochłonie i Piroga. Przynajmniej byłby jakiś pozytyw tej żenującej historii.