Od kilku miesięcy jesteśmy w takiej sytuacji, jak św. Paweł. Ze względu na epidemię pozostajemy w izolacji, jesteśmy pozbawieni bezpośrednich relacji z drugim człowiekiem. Kościół traci dziś autorytet, ludzie od niego odchodzą. Doświadczamy dokładnie tego, co przeżywał św. Paweł. Dlatego w czasie tegorocznego Adwentu zapraszam do podróży przez wersety Drugiego Listu do Tymoteusza. Przeżywając trudności, których doświadczał też św. Paweł będziemy mogli przyjąć wielkie Słowo nadziei i obietnicę życia w Chrystusie – tłumaczy ks. Michał Olszewski SCJ

Profeto.pl przygotowało rekolekcje adwentowe zatytułowane „Droga”. 8-odcinkowy cykl oparty został o Drugi List św. Pawła do Tymoteusza. Wideo-rozważania prowadzi ks. Michał Olszewski SCJ, twórca grupy medialnej i prezes Fundacji Profeto.pl.