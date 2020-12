COVID-19 zostawia po sobie ślad. Rusza ośrodek kompleksowej opieki nad pacjentem po chorobie

W ramach działalności ośrodka pacjenci będą mogli korzystać m.in. z badań czynnościowych i obrazowych układu oddechowego, badań serca, badań laboratoryjnych, a także z bezpłatnych konsultacji rehabilitanta, psychologa, dietetyka i pracownika socjalnego.

"Zależy nam na zapewnieniu kompleksowej opieki dla wszystkich naszych pacjentów. Zakażenie koronawirusem to w wielu przypadkach dopiero początek walki o powrót do pełni zdrowia. Późniejsze powikłania po chorobie mogą być bardzo niebezpieczne. Miejsca takie jak to zapewniają profesjonalną opiekę i specjalistyczny sprzęt. Pamiętajmy, aby obserwować się i zgłaszać w razie wystąpienia niepokojących objawów" – zaapelował we wtorek marszałek województwa Cezary Przybylski.

Samorząd województwa przekazał ośrodkowi 200 tys. zł na zakup specjalistycznego sprzętu do badania funkcji wentylacyjnej płuc w warunkach wysiłku. Jak wskazują władze województwa, urządzenie to jest niezwykle potrzebne, ponieważ część zaburzeń nie jest wykrywana w warunkach stacjonarnych i są dopiero widoczne przy zwiększonym zapotrzebowaniu organizmu na tlen w warunkach wysiłku.

Urządzenie będzie także służyło innym pacjentom Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc, przede wszystkim kwalifikowanych do zabiegu usunięciu fragmentów płuc z powodu nowotworów.

Wicemarszałek województwa Marcin Krzyżanowski zwrócił uwagę, że coraz więcej osób, które przeszły zakażenie koronawirusem przez wiele tygodni odczuwa skutki przebytej choroby. "Wirus SARS–Cov-2 może pozostawiać niepożądane ślady w całym organizmie, świadczy to o tym, że mamy do czynienia z naprawdę niebezpieczną chorobą, której absolutnie nie możemy bagatelizować. To bardzo ważne, aby ozdrowieńcy, którzy nadal zmagają się z różnymi dolegliwościami mogli liczyć na pomoc specjalistów. Takie działania znacznie zwiększają szanse na powrót do zdrowia" – mówił.

Usługi medyczne świadczone dla pacjentów, którzy przeszli COVID-19 są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz ze środków Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc. Oznacza to, że pacjenci nie będą ponosili żadnych kosztów wynikających z korzystania z Ośrodka Kompleksowej Opieki.

Dodatkowo DCChP we Wrocławiu nawiązało współpracę ze Szpitalem Specjalistycznym MSWiA w Głuchołazach, który jest jedynym w Polsce szpitalem, w którym w ramach pilotażu Ministerstwa Zdrowia prowadzone są stacjonarne turnusy rehabilitacji pulmonologicznej dla pacjentów po COVID-19.

Koordynacją opieki nad pacjentem zajmować się będą wykwalifikowane asystentki medyczne.

"To, co wyróżnia nasz Ośrodek Kompleksowej Opieki na Pacjentem po COVID-19, to holistyczne i skoordynowane podejście do problemów zdrowotnych naszych podopiecznych” – wskazał dyrektor Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu Marcin Murmyło.

Podkreślił, że w ramach placówki pacjent będzie pod opieką specjalistów chorób płuc, którzy dysponują szerokimi możliwościami diagnostycznymi i leczniczymi. „Mamy coraz więcej ozdrowieńców po COVID-19, u których choroba zostawiła trwały ślad, przede wszystkim w płucach, ale również w stanie psychicznym, układzie krążenia czy ogólnej sprawności. Chcemy im pomóc w powrocie do normalnego życia” – dodał dyrektor.

