Wrocław. Centralne obchody Dnia Judaizmu w Kościele katolickim

Tegorocznemu wydarzeniu towarzyszy hasło zaczerpnięte z Księgi Kapłańskiej: „Obwieścicie wyzwolenie w kraju dla wszystkich jego mieszkańców” (Kpł 25,10a). Organizatorzy przygotowali bogaty program, łączący refleksję naukową, wydarzenia kulturalne i wspólną modlitwę.

– W Episkopacie Polski działają różne komitety i komisje, które wspierają działalność Kościoła w Polsce. Jednym z nich jest Komitet ds. Dialogu z Judaizmem, którego celem jest między innymi pogłębianie świadomości wiernych na temat żydowskich korzeni chrześcijaństwa. Organizuje on ogólnopolskie obchody Dni Judaizmu, a w tym roku z tej okazji przygotowuje konferencję. Jej celem jest diagnoza, na ile współczesne nauczanie Kościoła katolickiego na temat relacji z Żydami znajduje odzwierciedlenie w praktyce pastoralnej. Prelegenci będą omawiać tematy takie jak katecheza w szkołach, homilie i kazania, nauczanie w seminariach oraz stała formacja księży. Efektem konferencji ma być stworzenie diagnozy, która pozwoli ocenić, czy nauczanie Kościoła jest odpowiednio wdrażane w działania duszpasterskie. Wnioski mogą stanowić istotny krok w poszukiwaniu rozwiązań pogłębiających tożsamość chrześcijańską i sprzyjających klimatowi dialogu katolicko-żydowskiego – mówi KAI ks. Tomasz Adamczyk.

Centralne obchody Dnia Judaizmu w Kościele katolickim

Obchody rozpoczną się 14 stycznia w Domu Edyty Stein we Wrocławiu. O godz. 19.00 odbędzie się dyskusja wokół książki „Dzieci Haskali” autorstwa Zbigniewa Buchnera. Spotkanie to będzie okazją do rozmowy na temat wpływu ruchu Haskali na żydowską tożsamość i kulturę, a także na relacje chrześcijańsko-żydowskie.

Kolejny dzień, 15 stycznia, wypełni międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Żydzi i judaizm w historii Kościoła, teologii i praktyce eklezjalnej”. Wydarzenie odbędzie się na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Prelekcje wygłoszą m.in. kard. Grzegorz Ryś, prof. Joanna Tokarska-Bakir, s. Katarzyna Kowalska NDS, prof. Stanisław Krajewski, rabin Icchak Chaim Rapoport, ks. Maciej Zachara MIC, Jan Grosfeld i Marzena Makuchowska. Dyskusję poproawdzą ks. Alfred Wierzbicki, ks. Grzegorz Michalczyk i ks. Mirosław Wróbel.

W ramach sesji poruszone zostaną zagadnienia związane z miejscem judaizmu w historii Kościoła, jego obecnością w liturgii chrześcijańskiej oraz w katechezie i formacji duchowieństwa, poruszona będzie także kwestia stereotypu Żyda w kaznodziejstwie.

Wieczorem, w Centralnym Ośrodku Duszpasterstwa Akademickiego „Maciejówka”, odbędzie się kolejna dyskusja literacka, tym razem wokół książki „Pałac płonie” autorstwa Jana Grosfelda i prof. Sławomira Jacka Żurka.

Kulminacja obchodów nastąpi 16 stycznia. Dzień ten rozpocznie się modlitwą za ofiary Zagłady, która odbędzie się na dziedzińcu Synagogi Pod Białym Bocianem. Nabożeństwu przewodniczyć będą Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich oraz abp Józef Kupny. Modlitwa ta, przypominając o bolesnych doświadczeniach przeszłości, będzie jednocześnie wyrazem nadziei na budowanie relacji opartych na szacunku i pokoju.

Po południu w auli Papieskiego Wydziału Teologicznego dalsza część konferencji – o formacji prezbiterów do dialogu z judaizmem dyskutować będą o. Wiesław Dawidowski OSA, ks. Henryk Seweryniak i ks. Krystian Chmielewski. Temat Żydów i judaizmu katechezie szkolnej podejmą ks. Tomasz Adamczyk, Anna Zelman i bp Damian Muskus.

Zaplanowano serię wydarzeń kulturalno-duchowych. O godz. 16.30 rozpocznie się koncert śpiewów synagogalnych chóru Synagogi Pod Białym Bocianem pod dyrekcją Stanisława Rybarczyka. Następnie ks. prof. Mariusz Rosik wygłosi wykład pt. „Świątynia – miejsce modlitwy Żydów i chrześcijan”. Całość zakończy nabożeństwo słowa Bożego, którego motywem przewodnim będzie Rok Jubileuszowy, wspólny element tradycji judaizmu i chrześcijaństwa. Podczas liturgii odczytane zostaną fragmenty Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu, uzupełnione komentarzami żydowskimi i chrześcijańskimi, a także modlitwy w intencji pokoju i pojednania.

O godz. 15.30 nastąpi wernisaż wystawy „Byli sąsiadami: Ludzkie wybory i zachowania w obliczu Zagłady” w Katedrze Wrocławskiej, a wykład na ten temat wygłosi ks. Andrzej Perzyński.

Szczegółowy program i materiały całego wydarzenia znaleźć można na stronie: dzienjudaizmu.archidiecezja.wroc.pl

Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce został ustanowiony przez Konferencję Episkopatu Polski w 1997 roku i obchodzony jest corocznie 17 stycznia, w przeddzień Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Jego celem jest budowanie dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, pogłębianie wzajemnego zrozumienia oraz przypominanie o wspólnych korzeniach obu religii. Obchody stanowią wyjątkową okazję do refleksji nad dziedzictwem, które łączy chrześcijaństwo i judaizm, oraz do podejmowania wspólnych działań na rzecz dialogu i pojednania. Wrocław, jako gospodarz tegorocznych obchodów, stanie się przestrzenią spotkania kultur, tradycji i modlitwy.

Organizatorem tegorocznego wydarzenia jest Archidiecezja Wrocławska przy współpracy z Komitetem ds. Dialogu z Judaizmem Konferencji Episkopatu Polski. Patronat honorowy nad obchodami objął Metropolita Wrocławski abp Józef Kupny.

